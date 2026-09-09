¿Quién es Nancy Ortega, funcionaria mexicana detenida por intentar pasar kilos de metanfetamina a EU?

Una funcionaria originaria de México, de nombre Nancy Ortega, fue detenida en Estados Unidos al trata de pasar varios kilos de drogas, que venía escondida dentro de un compartimento arreglado en un vehículo particular.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de agosto, aunque la Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos dio a conocer su detención recientemente.

Fue a través de un comunicado de la dependencia estadounidense que se dieron a conocer los hechos, señalando que Nancy Beatriz Ortega “fue arrestada y acusada de importación de sustancias controladas”.

De acuerdo con la misma denuncia de la Fiscalía, “agentes de Aduanas y Protección Fronteriza descubrieron 153 libras (casi 70 kilos) de metanfetamina ocultas en un compartimento no original debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero del Nissan Rogue 2020 que conducía mientras solicitaba la entrada a Estados Unidos en el puerto de entrada de Tecate".

La funcionaria habría sido revisada por los agentes mientras intentaba cruzar desde Tecate, en Baja California, por la frontera en Estados Unidos, cuando localizaron en un compartimento escondido en el vehículo alrededor de 30 paquetes en los que estaba distribuida la droga.

¿Quién es Nancy Beatriz Ortega?

De acuerdo con información disponible en internet, Nancy Beatriz Ortega Olazagasti sería una trabajadora de la Secretaría del Ayuntamiento de Tecate, la cual actualmente está encabezada por Eduardo Macías Flores. Sin embargo, Nancy estaba adscrita específicamente al departamento de Justicia Cívica.

Nancy Ortega se habría desempeñado como inspectora y notificadora, y de acuerdo con datos compartidos por diversos medios de comunicación, recibía un sueldo de entre 13 mil 652 pesos y 15 mil 554 pesos a la catorcena.

Ayuntamiento de Tecate se deslinda de la funcionaria

Aunque de manera inmediata tras el arresto el Ayuntamiento de Tecate no emitió alguna declaración al respecto, el pasado 2 de septiembre informó que Ortega ya no formaba parte de la nómina del Municipio.

“Ante la información difundida sobre la detención realizada por autoridades de los Estados Unidos de América de una persona que supuestamente labora en el Gobierno de Tecate, el Ayuntamiento informa que dicha persona actualmente no forma parte de la administración municipal desde el pasado 2 de septiembre”, dieron a conocer a través de un comunicado.

Y continúa diciendo que “el Gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal. Los actos atribuidos a esta persona no tienen relación alguna con sus funciones ni representan el actuar de la administración municipal”.

Para finalizar, el Ayuntamiento de Tecate señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de realizar las investigaciones, para así determinar las responsabilidades y actuar conforme a la ley.