¿Quién es Richard Millán? El alcalde sinaloense que desató polémica por su atuendo

Richard Millán Vázquez, presidente municipal de Elota, Sinaloa, se convirtió en uno de los personajes más comentados de las celebraciones patrias de 2026, luego de encabezar la ceremonia del Grito de Independencia con un llamativo atuendo que usuarios de redes sociales compararon con el uniforme de un emperador.

La vestimenta contrastó con los trajes formales y prendas tradicionales que suelen utilizar las autoridades durante esta ceremonia, por lo que rápidamente provocó críticas, comparaciones y comentarios humorísticos en plataformas digitales.

¿Quién es Richard Millán Vázquez?

Richard Millán Vázquez es el actual presidente municipal de Elota, municipio ubicado en el estado de Sinaloa y cuya cabecera es La Cruz. Llegó al cargo como candidato de Movimiento Ciudadano y asumió la administración municipal a finales de octubre de 2024 para el periodo 2024-2027.

Su actividad política ha atravesado cambios. Aunque fue elegido bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, posteriormente mostró acercamientos con Morena. Esta situación provocó el distanciamiento de la dirigencia emecista, que afirmó que ya no mantiene una relación política con el alcalde ni se responsabiliza por las decisiones de su gobierno .

El atuendo que desató comparaciones en redes sociales

La vestimenta empleada por Richard Millán durante el Grito fue calificada por usuarios como un traje de inspiración imperial o militar. Algunas personas lo compararon con Maximiliano de Habsburgo, mientras que otras encontraron similitudes con atuendos utilizados por Juan Gabriel durante sus presentaciones.

Videos e imágenes de la ceremonia comenzaron a circular después de que el alcalde saliera al balcón del Palacio Municipal para pronunciar las arengas tradicionales y ondear la Bandera de México . Más allá del contenido de su mensaje, la atención de buena parte del público quedó concentrada en su indumentaria.

Las reacciones estuvieron divididas, mientras algunos usuarios tomaron el episodio con humor o defendieron la libertad del funcionario para elegir su vestimenta, otros consideraron que el diseño no era apropiado para una ceremonia cívica de carácter solemne.

No es la primera vez que llama la atención

La polémica por el traje colocó nuevamente a Richard Millán fuera del ámbito estrictamente municipal. Su forma de vestir, su presencia en redes sociales y sus antecedentes vinculados con la actuación han sido elementos recurrentes en la imagen pública que ha construido desde antes de ocupar la alcaldía.

De esta manera, el nombre del alcalde de Elota trascendió temporalmente las fronteras de Sinaloa. Lo que debía ser una ceremonia municipal por el aniversario de la Independencia terminó convertido en un fenómeno viral, con Richard Millán como protagonista de una discusión que mezcló política, moda, humor y críticas en redes sociales.