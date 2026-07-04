¿Quién es 'Steve Will Do It' y por qué regaló relojes a la Selección Mexicana? Aquí te contamos

La Selección Mexicana se convirtió en tendencia durante los últimos días luego de que el creador de contenido estadounidense Steve Will Do It sorprendiera a jugadores y cuerpo técnico con relojes de lujo de la marca Rolex.

Sin embargo, el gesto terminó generando una fuerte polémica, ya que el Tricolor decidió devolver los obsequios para evitar posibles sanciones derivadas del Código de Ética de la FIFA.

¿Quién es Steve Will Do It?

Detrás del nombre Steve Will Do It se encuentra Stephen Deleonardis, un creador de contenido originario de Estados Unidos que alcanzó la fama en internet gracias a sus videos de retos extremos, apuestas de grandes cantidades de dinero, regalos extravagantes y contenido relacionado con automóviles de lujo y estilo de vida.

Antes de consolidar su propia marca personal en plataformas como YouTube, Instagram y Kick, donde acumula millones de seguidores . Una de sus principales características es realizar apuestas deportivas de muy alto valor y compartir públicamente tanto sus ganancias como las recompensas que suele entregar a amigos, seguidores e incluso desconocidos.

La apuesta que terminó en un regalo millonario

Todo comenzó antes del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026. Steve Will Do It apostó 2 millones de dólares a favor de una victoria del Tricolor, pronóstico que terminó cumpliéndose después del triunfo mexicano por 2-0. Gracias a ese resultado, el creador de contenido obtuvo una ganancia cercana a 1.2 millones de dólares.

Como muestra de agradecimiento, acudió al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol para entregar un reloj Rolex a cada integrante del plantel y del cuerpo técnico. Durante la visita convivió con los jugadores, posó para fotografías e incluso fue cargado por algunos futbolistas en un ambiente de celebración.

¿Por qué México decidió devolver los relojes?

Aunque el gesto fue recibido inicialmente con entusiasmo, la Federación Mexicana de Futbol decidió devolver los relojes tras analizar las implicaciones reglamentarias.

El problema radica en que el Código de Ética de la FIFA establece que los futbolistas, entrenadores y demás personas sujetas a la normativa no pueden aceptar regalos de alto valor económico que puedan interpretarse como un conflicto de interés o generar dudas sobre su independencia.

Un gesto que terminó en polémica

Steve Will Do It aseguró que su intención únicamente era agradecer al equipo mexicano por haberle permitido ganar una de las apuestas más importantes de su carrera y ha reiterado públicamente su simpatía por México, país donde incluso afirma pasar parte del año.

No obstante, el episodio terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor del Tricolor en plena Copa del Mundo, al grado de que la decisión de devolver los Rolex fue tomada de manera conjunta entre los jugadores, el cuerpo técnico y la Federación para evitar cualquier distracción antes del compromiso frente a Inglaterra.