¿Quién es Suzanne 'N', exproductora de la periodista Adela Micha, detenida en Cuernavaca?

Ha causado sorpresa entre los usuarios de internet que la expresentadora de televisión y excolaboradora de la presentadora Adela Micha, Suzanne "N", fue detenida en Cuernavaca.

La captura se realizó en las últimas horas, y fue por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Suzanne "N" fue localizada en la colonia Lomas del Mirador, en un operativo en el que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Policía de Investigación (PID) de la Ciudad de México.

Al lograr su captura, la policía de Cuernavaca, Morelos, la entregó a las autoridades de la capital para que fuera trasladada a la Ciudad de México.

También te puede interesar: Adela Micha llega a Durango para transmitir 'La Saga' | VIDEO

¿Quién es Suzanne "N"?

Su nombre resuena en el mundo de la televisión, pues trabajó cerca de 27 años junto a la conductora mexicana Adela Micha en diferentes proyectos; en la mayoría de estos era encargada de las labores de producción y coordinación de ventas.

Comenzó su carrera en Noticieros Televisa a mediados de los años 90 como reportera y posteriormente se convirtió en la coordinadora de invitados del programa informativo Las Noticias por Adela; además, fue pieza clave y coordinadora general del canal digital y plataforma de contenido La Saga, así como del programa Me lo dijo Adela en El Heraldo.

También te puede interesar: ¿Cuánto gana Adela Micha por 'La Saga'? Acá te contamos

¿Cuál es el motivo por el que detuvieron a Suzanne "N"?

Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Suzanne por el presunto delito de falsificación de documentos con los que logró cobrar cerca de 2 millones 240 mil pesos.

Cabe destacar que en días recientes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un allanamiento en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón, relacionado con la investigación que se lleva a cabo en su contra.

Recordemos que en 2024, el caso generó polémica, pues Adela Micha acusó a su exproductora de haberse apropiado de recursos pertenecientes a La Saga, empresa que las mantenía unidas.