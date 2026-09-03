¿Quién es 'Tayzon', el mexicano que buscará ser el hombre más fuerte del mundo? Aquí te contamos

México tendrá representación en uno de los escenarios más importantes del deporte de fuerza. Se trata de Raúl Abraham Flores Castro, mejor conocido como “Tayzon”, atleta tamaulipeco que se prepara para competir este sábado 5 de septiembre en Birmingham, Inglaterra, en el The Strongman Open & World Deadlift Championships 2026.

El nombre del mexicano ha comenzado a llamar la atención fuera de los círculos especializados del strongman luego de protagonizar impresionantes levantamientos y colocarse entre los atletas que amenazan el actual récord mundial de peso muerto.

¿Quién es Raúl “Tayzon” Flores?

Raúl Flores nació el 9 de mayo de 2000 en México y es originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas. De acuerdo con su perfil oficial en Giants Live, mide aproximadamente 1.75 metros y registra un peso cercano a los 165 kilogramos, características físicas que ha acompañado con años de entrenamiento especializado en disciplinas de fuerza.

Antes de consolidarse dentro del strongman, el tamaulipeco tuvo experiencia en el powerlifting. Con el paso de los años comenzó a enfocar su preparación hacia las pruebas características de los llamados “hombres fuertes”, donde los competidores deben enfrentarse a levantamientos de enormes pesos y diferentes desafíos de potencia.

Su ascenso internacional tomó fuerza en 2025, en el Mike Strongman consiguió levantar 480 kilogramos en peso muerto, registro que fue presentado como récord americano y latinoamericano y que posteriormente le abrió las puertas para presentarse en el circuito Giants Live. Ese mismo año tuvo participación en el World Deadlift Championships, donde alcanzó oficialmente los 453.5 kilogramos.

El video que lo hizo viral

Sin embargo, el momento que recientemente puso nuevamente a “Tayzon” bajo los reflectores ocurrió durante su preparación para la edición 2026 del campeonato.

El mexicano sorprendió al completar un peso muerto de 504.04 kilogramos, equivalentes a poco más de mil 111 libras, una cifra extraordinaria que lo colocó muy cerca del récord mundial.

Ahora la prueba definitiva llegará el 5 de septiembre, cuando Flores se presente nuevamente en el World Deadlift Championships. El mexicano aparece en la lista oficial de atletas de Giants Live y buscará trasladar la fuerza mostrada durante sus entrenamientos a una competencia oficial.

Más allá de la etiqueta de convertirse en “el hombre más fuerte del mundo”, el objetivo concreto del tamaulipeco en Birmingham será todavía más preciso, romper oficialmente el récord mundial de peso muerto y escribir su nombre entre los grandes referentes internacionales del deporte de fuerza.