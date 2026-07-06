'¿Quién mintió?': Sheinbaum ofrecerá un informe sobre la detención de 'El Mayo' Zambada

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que alista un informe sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, tras la reciente difusión de imágenes a casi dos años de la captura del narcotraficante y la exposición del avión en el que fue trasladado.

La mandataria federal señaló que la información se dará a conocer el martes 6 de julio, además de que insistió que hubo participación de agencias de Estados Unidos.

FGR informará lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Gertz Manero

Mencionó que tendrá una reunión con distintas dependencias para abordar el caso, además de que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe de lo que se dijo en su momento al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista; de cómo fue y las consecuencias de la captura de ‘El Mayo’ Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México, y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó o algunas agencias de Estados Unidos actuaron".

" Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México (Ken Salazar) que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió . Entonces, es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales.

"Pero también defendemos, al mismo tiempo, la soberanía y tienen que esclarecerse hechos y eso es muy muy relevante", comentó.

Puntualizó que se hará una línea del tiempo sobre este caso, pero además partirá desde el año 2000.

"No se trata de- porque así lo van a tomar los adversarios-, de no combatir las organizaciones criminales. Si alguien las ha combatido somos nosotros en el margen en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley", dijo. Recalcó que se debe defender siempre la soberanía.

"¿Quién mintió?", cuestiona Sheinbaum

Al cuestionar "¿Quién mintió?", la presidenta afirmó que por el bien de México y de la relación con Estados Unidos es importante que salga a la luz y que se esclarezca toda la información sobre la captura y detención del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada.

De igual forma, aseguró que este caso es de relevancia nacional y de la relación con la Unión Americana.

Sheinbaum ofrecerá un informe

La mandataria federal adelantó que el día de mañana se dará un informe detallado sobre esta detención ocurrida el 25 de julio de 2024.