¿Quiénes dominan las nominaciones al Latin Grammy 2026? Estos son los favoritos

La carrera por los Latin Grammy 2026 ya tiene protagonistas, luego de que este miércoles la Academia Latina de la Grabación revelara la lista de nominados con un dominio marcado del productor y compositor mexicano Edgar Barrera, mientras figuras como Karol G, Rosalía, Mon Laferte, Jorge Drexler y Carín León ocupan también las categorías más importantes de la premiación.

El anuncio también confirmó un año especialmente competitivo para la música en español, con álbumes y canciones que abarcan desde el pop y la música urbana hasta propuestas alternativas y de autor.

EDGAR BARRERA LIDERA EL AÑO LATINO

El mexicano Edgar Barrera se consolidó como el nombre más recurrente entre las nominaciones gracias a su trabajo como compositor y productor en proyectos de Karol G, Carín León, Santana y otros artistas. Su presencia se extiende por categorías como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, confirmando su peso dentro de la industria musical latina.

Junto a él destacan Karol G y Rosalía, quienes aparecen tanto por sus producciones completas como por colaboraciones que marcaron el último año, mientras Mon Laferte y Jorge Drexler vuelven a competir entre los nombres más fuertes del panorama latinoamericano.

LAS CATEGORÍAS MÁS IMPORTANTES

En Grabación del Año competirán canciones como “Coleccionando Heridas” de Karol G y Marco Antonio Solís, “La Perla” de Rosalía con Yahritza y Su Esencia, “Desde Que Te Tengo” de Carín León, “Femme Fatale” de Mon Laferte, “¿Cómo Se Ama?” de Jorge Drexler y “Ha Ha” de CA7RIEL & Paco Amoroso, además de propuestas de Silvana Estrada, Milo J, Elena Rose y Loulu Gilberto.

La categoría de Álbum del Año reúne algunos de los discos más comentados del periodo. Entre ellos aparecen “Tropicoqueta” de Karol G, “LUX (Complete Works)” de Rosalía, “MUDA” de Carín León, “FEMME FATALE” de Mon Laferte, “Taracá” de Jorge Drexler, “FREE SPIRITS” de CA7RIEL & Paco Amoroso y “Vendrán Suaves Lluvias” de Silvana Estrada, junto con trabajos de Anitta, Milo J y Rawayana.

En Canción del Año volverán a cruzarse varios de esos nombres con composiciones como “Coleccionando Heridas”, “La Perla”, “Humano”, “Mi Gran Amor”, “Femme Fatale”, “Dime” y “¿Cómo Se Ama?”, además del tema “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, interpretado por CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting.

NUEVAS VOCES BUSCAN PREMIO

La categoría de Mejor Nuevo Artista presentará una generación diversa de talentos emergentes. Entre los nominados figuran Macario Martínez, Arath Herce, Loulu Gilberto, Delilah, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega, Zeca Veloso y Fabian, quienes buscarán conquistar uno de los reconocimientos más simbólicos de la ceremonia.

POP, URBANO Y ROCK

En las categorías de pop sobresalen Alejandro Sanz con “¿Y Ahora Qué +?”, Pablo Alborán con “KM0”, Laura Pausini, Reik y Kany García, mientras que Rosalía y Mon Laferte vuelven a aparecer entre las nominadas a Mejor Canción Pop.

La música urbana tendrá una de las competencias más fuertes con Karol G, J Balvin, Ryan Castro, Young Miko, Beéle, Feid, Rauw Alejandro, Ozuna y Daddy Yankee presentes en distintas categorías. En el apartado de rock destacan Fito Páez, Mägo de Oz, Viniloversus, The Warning, Draco Rosa y Dillom, confirmando la amplitud del panorama musical que reconocerán los Latin Grammy 2026.

Tras la revelación de los nominados, comienzan los preparativos para la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy 2026, que se celebrarán el jueves 12 de noviembre.