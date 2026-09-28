¿Quiénes fueron los ganadores en los VMA 2026? Aquí te contamos

Los MTV Video Music Awards 2026 reunieron nuevamente a algunas de las figuras más importantes de la industria musical para reconocer los videos, canciones y artistas que marcaron el último año, en una ceremonia celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La edición tuvo a Madonna como una de sus grandes protagonistas, pues terminó la noche como la artista con más premios, al sumar siete estatuillas. Sin embargo, otros nombres como Taylor Swift, BTS, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars y LISA también aparecieron entre los vencedores de las principales categorías.

Madonna domina la ceremonia

Madonna se quedó con el reconocimiento a Artista del Año, además de ganar Mejor Colaboración junto a Sabrina Carpenter por “Bring Your Love”.

La cantante también consiguió el premio a Mejor Dance por “Confessions II – The Film”, producción que igualmente fue reconocida como Mejor Video de Formato Largo. El mismo proyecto obtuvo premios relacionados con cinematografía y coreografía, mientras que el álbum Confessions II se impuso en la categoría de Mejor Álbum .

De esta manera, Madonna terminó los VMA 2026 con siete premios, la cifra más alta entre los artistas participantes durante esta edición.

Taylor Swift se lleva Video del Año

Uno de los premios más esperados de la noche, Video del Año, quedó en manos de Taylor Swift por “The Fate of Ophelia”.

Swift también fue reconocida en Mejor Dirección por su trabajo en “Opalite” y recibió el nuevo MTV VMA Artist Director Honors, reconocimiento creado para destacar la trayectoria de artistas involucrados directamente en la dirección y construcción visual de sus producciones musicales.

Entre los premios especiales de la ceremonia también apareció Nirvana, agrupación que recibió el Video Vanguard Award por su impacto dentro de la música y el formato del videoclip.

BTS, LISA y Bad Bunny también celebran

BTS tuvo una participación destacada entre los ganadores. La agrupación surcoreana obtuvo Canción del Año y Mejor K-pop con “Swim”, además de llevarse el reconocimiento a Mejor Grupo.

Por su parte, LISA ganó la categoría de Mejor Pop gracias a “Dream”, colaboración con Kentaro Sakaguchi.

En las categorías dedicadas a otros géneros, Cardi B y Kehlani ganaron Mejor Hip-Hop por “Safe”, mientras que Bruno Mars se llevó Mejor R&B con “I Just Might”.

Olivia Rodrigo obtuvo Mejor Alternativo con “The Cure”, mientras que Bad Bunny resultó ganador en Mejor Latin por “NUEVAYoL” . En el apartado de country, Ella Langley consiguió el reconocimiento con “Choosin’ Texas”.

Ariana Grande y Sabrina Carpenter suman premios

Ariana Grande también estuvo entre las ganadoras de la noche. “Hate That I Made You Love Me” obtuvo el premio a Mejores Efectos Visuales y también fue reconocida como Canción del Verano.

Sabrina Carpenter, además de compartir con Madonna el premio a Mejor Colaboración, ganó en la categoría de Mejor Edición gracias al video de “House Tour”.

Sienna Spiro, por su parte, fue elegida como Mejor Artista Nuevo, uno de los reconocimientos destinados a las figuras que comienzan a abrirse espacio dentro de la industria internacional.