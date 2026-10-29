¿Quiénes recibirán su aguinaldo en noviembre de 2026? Estas personas cobrarán antes de diciembre

Con la llegada de los últimos meses del año, el aguinaldo comienza a convertirse en uno de los pagos más esperados por miles de mexicanos, quienes buscan contar con este ingreso adicional para cubrir los gastos de la temporada decembrina. Sin embargo, no todos tendrán que esperar hasta diciembre para recibirlo, pues algunos sectores tienen contemplada su entrega desde noviembre de 2026.

Esta prestación, que representa un derecho para las personas trabajadoras y determinados sectores de pensionados, cuenta con fechas y condiciones distintas dependiendo del régimen al que pertenezcan los beneficiarios.

¿Quiénes recibirán su aguinaldo en noviembre?

Uno de los primeros grupos que podrá disponer de esta prestación es el de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con las disposiciones, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

En 2026, este depósito está previsto para el lunes 2 de noviembre, junto con el pago mensual correspondiente.

Por otra parte, los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también recibirán una parte de su aguinaldo durante noviembre.

El calendario contempla que la primera exhibición se entregue en la primera quincena del mes, aunque no establece un día único para todos los depósitos.

Es importante señalar que la segunda parte de esta prestación se encarga posteriormente, conforme al calendario correspondiente.

¿Qué trabajadores del Gobierno recibirán el pago desde noviembre?

Otro sector contemplado para recibir el aguinaldo antes de diciembre es el de los trabajadores de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de octubre, el pago podrá comenzar a realizarse a partir del 10 de noviembre de 2026.

Esto contempla a trabajadores de dependencias y entidades federales, personal operativo, de confianza, de enlace y de mando, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y militares en activo, entre otros grupos incluidos.

La fecha es únicamente el inicio del periodo autorizado para cubrir la prestación, por lo que no significa que todos los beneficiarios recibirán necesariamente el depósito ese mismo día.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo al resto de los trabajadores?

Para quienes trabajan en empresas privadas y están sujetos a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 87 establece que el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año.

El monto mínimo es de 15 días de salario para quienes hayan trabajado durante un año completo. En caso de tener menos tiempo laborado, también existe el derecho a recibir una cantidad proporcional al periodo trabajado.

Por ello, aunque algunas empresas acostumbran adelantar el pago durante noviembre, no están obligadas a hacerlo, siempre que cumplan con la fecha límite establecida en la ley.