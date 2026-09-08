¿Quiénes son las chicas de 'The Warning', la banda mexicana que está en todos lados?

De comenzar tocando canciones de sus bandas favoritas desde casa a presentarse en algunos de los escenarios y festivales más importantes del mundo, The Warning se ha convertido en uno de los nombres mexicanos con mayor proyección dentro del rock internacional.

La agrupación originaria de Monterrey, Nuevo León, está integrada por tres hermanas que comenzaron en la música cuando todavía eran niñas y que, más de una década después, han construido una carrera que trasciende las fronteras de México.

Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez son las responsables del sonido de The Warning. Su propuesta combina elementos de hard rock, rock alternativo y otras vertientes del género, mientras que su crecimiento ha estado acompañado por presentaciones internacionales, millones de reproducciones y una comunidad de seguidores que continúa expandiéndose .

¿Quiénes son Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal?

Cada una de las hermanas desempeña una función fundamental dentro de la banda. Las tres crecieron rodeadas de música y desde edades tempranas tuvieron formación musical. Entre las influencias que acompañaron sus primeros años aparecen nombres como Metallica, AC/DC y Guns N' Roses, además de otros referentes del rock internacional y mexicano.

Aquello terminaría siendo la base para un proyecto que comenzó a tomar forma oficialmente bajo el nombre The Warning en 2013.

El cover de Metallica

Internet fue fundamental para que el público comenzara a conocerlas. Las hermanas publicaban interpretaciones de diferentes canciones en YouTube, pero uno de los momentos que cambió su historia llegó en 2014 con su versión de “Enter Sandman”, de Metallica.

El video alcanzó millones de reproducciones y permitió que tres jóvenes regiomontanas comenzaran a llamar la atención mucho más allá de México. Lo que inicialmente podía parecer un fenómeno de redes sociales terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera profesional basada posteriormente en música propia.

De Monterrey a una banda internacional

Más allá de la música, una de las características que ha acompañado la trayectoria de The Warning es el vínculo entre las tres hermanas. Su dinámica familiar, disciplina y crecimiento conjunto se han convertido en parte importante de la identidad de la agrupación, algo que ellas mismas han abordado al hablar de los retos de compartir escenarios, viajes y decisiones profesionales.