El futuro de las monarquías europeas tiene rostro de mujer. En las próximas décadas, una nueva generación de princesas asumirá la jefatura de Estado en distintas casas reales, marcando en varios casos un quiebre histórico frente a siglos de sucesión masculina.

PRINCESA LEONOR DE ESPAÑA

Hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia, Leonor es la heredera al trono español. Cuando sea proclamada, se convertirá en la primera mujer en reinar en España desde Isabel II, en el siglo XIX. A sus 20 años, asume de manera progresiva compromisos institucionales que perfilan su futuro rol como jefa de Estado. Su preparación destaca por el dominio de varios idiomas y cursar adiestramiento castrense en los tres ejércitos de las Fuerzas Armadas de España.

PRINCESA ELISABETH DE BÉLGICA

Nacida en 2001, la primogénita de los reyes Felipe y Matilde ostenta el título de duquesa de Brabante y ocupa el primer lugar en la línea de sucesión. Su ascenso al trono representará un hito para la monarquía belga, ya que será la primera mujer en reinar en el país por derecho propio. Ella también combina una exigente preparación militar con una sólida trayectoria académica internacional que incluye estudios en universidades de prestigio como Oxford y Harvard.

PRINCESA CATHARINA-AMALIA DE LOS PAÍSES BAJOS

Con el título de princesa de Orange, la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima encabeza la línea de sucesión del Reino de los Países Bajos. Forma parte de la generación de jóvenes mujeres llamadas a renovar el rostro de las monarquías europeas. Cuando se convierta en reina, no será la primera mujer en ocupar el trono, antes que ella estuvieron su abuela Beatriz y su bisabuela Juliana, entre otras soberanas.

PRINCESA INGRID ALEXANDRA DE NORUEGA

Tras el fallecimiento del rey Harald V el pasado agosto y el ascenso al trono de su padre, el rey Haakon VIII, Ingrid Alexandra de 22 años, se convirtió oficialmente en la heredera directa de la Corona noruega. Gracias a la reforma constitucional de 1990 que instauró la primogenitura absoluta, será la primera mujer en reinar en Noruega por derecho propio en más de seis siglos. A pesar de su relevancia histórica, mantiene un perfil discreto y muy cuidado ante la prensa.

PRINCESA VICTORIA DE SUECIA

Es la heredera de mayor edad en Europa y una de las figuras con mayor respaldo ciudadano en su país. Primogénita del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia, se convertirá en la cuarta reina de Suecia y la primera desde 1720. Los medios la presentan como una mujer de gran trayectoria diplomática y de representación oficial, por lo que llegará al trono con una amplia experiencia. Está casada con el príncipe Daniel (Daniel Westling), con quien tiene dos hijos.

CATALINA, PRINCESA DE GALES (REINO UNIDO)

Aunque su futuro papel será el de reina consorte como esposa del príncipe Guillermo, heredero de Carlos III, Catalina (Kate) es posiblemente la integrante de la realeza más mediática. Sin origen aristocrático, su romance universitario en St Andrews y su boda en 2011, seguida por cientos de millones de personas, marcaron un punto de inflexión para la corona británica.