¿Quiénes son ‘Los Murciélagos’, fuerzas especiales del Ejército que llegan a Durango?

Este miércoles 10 de junio, y luego de una serie de operativos federales realizados en Durango, se anunció la llegada de los “Murciélagos”, una compañía de fuerzas especiales del Ejército, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad en la capital.

Ante el anuncio de que elementos de los “Murciélagos” del Ejército Mexicano arribarán este día a Durango, ha surgido el interés por conocer quiénes integran este grupo y cuál es la función que desempeñan dentro de las Fuerzas Armadas.

“Los Murciélagos”, uno de los grupos especializados del Ejército

Los llamados “Murciélagos” pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, una unidad conformada por militares con preparación especializada para intervenir en situaciones de alto riesgo.

Su apodo se relaciona con la capacidad y el entrenamiento que poseen para desarrollar operaciones en horarios nocturnos y en escenarios en los que se requiere actuar con discreción y rapidez.

De acuerdo con información del mismo Ejército, se trata de personal seleccionado mediante un exigente proceso de evaluación física, médica y psicológica. Una vez incorporados, los “Murciélagos” reciben un entrenamiento adicional en tácticas de combate, supervivencia, rescate, inteligencia y manejo de distintos tipos de armamento y equipo especializado.

Estas fuerzas son utilizadas en misiones que requieren una respuesta inmediata, como operativos contra grupos delictivos, búsqueda y localización de objetivos prioritarios, liberación de personas privadas de la libertad y apoyo a otras corporaciones de seguridad en zonas estratégicas.

Además de su preparación táctica, cuentan con herramientas tecnológicas que las permiten obtener información en tiempo real y mejorar sus capacidades de vigilancia y reconocimiento. También pueden desplazarse por tierra o aire mediante diversos vehículos y aeronaves, dependiendo de las características de la misión.

Entre el armamento y la tecnología con la que están cargados, se incluyen rifles como el Heckler & Koch G3, FX-05 Xiuhcoatl, FN SCAR L y H, así como pistolas como Glock 17, subfusiles MP5, ametralladoras FN Minimi, fusiles de precisión Barret M82, Remington 700, y lanzagranadas M203 y Milkor MGL.

La unidad fue fortalecida en las últimas décadas ante los retos que representan las organizaciones criminales y otras amenazas a la seguridad nacional. Debido a ello, sus integrantes son considerados entre los elementos con mayor nivel de adiestramiento dentro del Ejército Mexicano.

Se espera que luego de la llegada de los “Murciélagos” a la ciudad de Durango, se detallen las acciones de seguridad que se llevarán a cabo en la entidad, así como las tareas que desempeñarán o el tiempo que permanecerán en la entidad.