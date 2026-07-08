Quienes van a viajar a Mazatlán, que lo hagan de día: SGG

Desde hace varias semanas no se han registrado incidentes en la supercarretara Durango-Mazatlán, por lo que a decir del titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, no se debe estigmatizar esta región, aunque recomendó que quienes viajen, lo hagan de día.

“Yo no quiero estigmatizar absolutamente nada. Hace mucho que no tenemos ningún reporte ahí”, mencionó.

En tal sentido, enfatizó que se mantiene la presencia de las corporaciones de seguridad. “Hace ya bastantes semanas no hemos tenido ningún incidente contra el personal civil, contra ciudadanos que transitan por esta carretera. Hoy entiendo, tal como ustedes lo han podido apreciar aquí, lo mismo sucede en Sinaloa, hay una gran presencia de personal federal, sobre todo Guardia Nacional y Ejército y, en lo que corresponde concretamente a la carretera Durango-Mazatlán, está totalmente blindada por los tres niveles de gobierno, sobre todo el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal”, indicó.

Por lo que consideró que existen las condiciones para que los duranguenses puedan vacacionar tanto en Sinaloa como en otras entidades . “Podemos decir que no hay mayor problema para viajar para allá. Y el resto de nuestras carreteras también por fortuna están en un punto bastante adecuado para transitarlas”, manifestó.

No obstante, enfatizó que siempre debe prevalecer la prevención. “Sin embargo, nosotros debemos de recomendar que cuando se viaje, se viaje preferentemente de día”, estableció.

Además, dio a conocer que ya inició el operativo vacacional y se acordó salvaguardar la seguridad, por parte de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, sobre todo en las carreteras de Durango, pero también en áreas de interés, “porque hay que recordar que no sólo es la Feria sino el inicio de las vacaciones”, agregó.

Por lo que dijo que habrá un despliegue de elementos tanto locales, como de la Guardia Nacional.