'Quieren acabar con AMLO y sus hijos': asegura senadora de Morena que hay plan contra el expresidente

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, aseguró que existen sectores que pretenden “acabar” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y desacreditar a sus hijos, debido a la influencia política que el exmandatario todavía conserva en México y otros países de América Latina.

Durante un acto público, la legisladora por Tlaxcala afirmó que los adversarios del movimiento encabezado por López Obrador no han aceptado las victorias electorales obtenidas por el tabasqueño ni el respaldo que mantiene entre una parte de la población.

“Que Andrés Manuel López Obrador les haya ganado las elecciones… no lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado”, expresó Rivera durante su intervención.

La morenista sostuvo que la figura del expresidente continúa representando un factor de movilización política más allá de México. “Mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina”, agregó.

Relaciona ofensiva con señalamientos contra los hijos de AMLO

Rivera vinculó el supuesto plan contra López Obrador con las acusaciones y controversias que recientemente han alcanzado a sus hijos, particularmente a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.

“Por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas”, manifestó la legisladora, sin identificar a las personas, instituciones o grupos que presuntamente estarían detrás de esta estrategia.

Sus declaraciones se producen después de que López Beltrán informó sobre la cancelación de su visa estadounidense, medida que provocó un nuevo enfrentamiento entre integrantes de Morena y la oposición.

En los últimos días, dirigentes panistas también pidieron a la Fiscalía General de la República investigar al hijo del expresidente por señalamientos relacionados con el llamado huachicol fiscal. Sin embargo, la propia FGR negó que exista una investigación en su contra por ese delito.

La senadora llamó a los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación a mantenerse atentos e informados ante lo que consideró una ofensiva contra el movimiento.

“Si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo, compañeros”, advirtió.

Hasta el momento, Rivera no ha presentado pruebas que demuestren la existencia de un plan para atentar contra la integridad del expresidente o perjudicar a sus hijos. Tampoco precisó si sus expresiones sobre “no dejarlo vivo” hacían referencia a una amenaza física o a un intento por terminar con su influencia política.