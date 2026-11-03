Quieren sacar a enfermeras de mayor antigüedad del Hospital Materno Infantil, ¿qué se sabe?

Las enfermeras con mayor antigüedad del Hospital Materno Infantil (HMI) denunciaron que están recibiendo presiones para que acepten su transferencia a diversos centros de salud.

Según las trabajadoras, el objetivo de esta medida es liberar plazas dentro del nosocomio para que el sindicato pueda cumplir compromisos con nuevo personal.

El pasado viernes, Rayo Olivas, jefa de enfermeras del HMI, comenzó a convocar al personal con más años de servicio para solicitarles que acepten voluntariamente dicho traslado.

Sin embargo, Rocío Maldonado, una de las afectadas, señaló que este cambio implica una afectación económica directa para sus familias.

Explicó que, aunque se mantendría su sueldo base como enfermeras, perderían diversas prestaciones adquiridas, entre ellas el Concepto 30, compensación asignada al personal que labora en áreas de riesgo del hospital.

De concretarse el traslado, sus ingresos se reducirían al menos un 30 por ciento en comparación con lo que perciben actualmente, además de sufrir una disminución en sus días de vacaciones.

De acuerdo con las afectadas, entre 20 y 30 enfermeras han recibido la propuesta para que acepten estos movimientos "en buenos términos".

No obstante, el personal manifestó que no está dispuesto a renunciar a los derechos y beneficios laborales conquistados tras más de 30 años de servicio en la institución.

Aunque la jefa de enfermeras les aseguró que el cambio sería por un periodo de solo seis meses, la propuesta se realizó únicamente de palabra, sin un documento oficial que garantice su reinstalación en los puestos y condiciones actuales al término de ese plazo.

Las trabajadoras expresaron desconocer con certeza las causas de esta maniobra, aunque señalaron que existen versiones que apuntan a que el dirigente sindical, Paco Segovia, busca saldar compromisos de contratación en el Hospital Materno Infantil, cuya plantilla laboral se encuentra completa en estos momentos.