¿Quieres actuar en una serie internacional? Abren casting para grabación en Durango

Desde hace décadas, Durango es considerado tierra de cine, por las múltiples producciones que han llegado a la entidad, por lo que no es sorpresa que el estado siga siendo uno de los escenarios elegidos para filmaciones. Si a ti te interesa incursionar en la actuación, ¡esta podrá ser la oportunidad perfecta para ti! Pues está por comenzar la grabación de un proyecto internacional.

Fue a través de las redes sociales de Cinéfagos que comenzó a circular una convocatoria para un casting que se llevará a cabo en Durango, para participar en un proyecto internacional que se filmará en el estado en el mes de agosto.

Debido a la proximidad de las fechas de las grabaciones, el casting se estará haciendo en calidad de urgencia.

¿Qué perfiles buscan?

De acuerdo con la publicación compartida en redes sociales, en esta ocasión los perfiles que estarán buscando serán de mujeres que participen como bits, es decir papeles con una línea de diálogo, así como stunts o dobles de acción, que sean ágiles para hacer coreografías de peleas.

Aunque no se detalló cuál será la producción que se llevará a cabo en Durango, sí se destacó que se trata de una serie internacional, lo que ha llamado la atención de los duranguenses.

¿Qué tengo que hacer para participar?

Aquellas personas interesadas en la actuación y que quieran formar parte de este proyecto cinematográfico deberán cumplir algunos requisitos.

En primer lugar, deberán concretar un casting virtual en el que se evaluarán sus habilidades para determinar si son aptos para el rol.

Una vez hecho el casting, es importante que los seleccionados tengan disponibilidad de horario para las filmaciones, pues estos se pueden extender durante gran parte del día por algunas semanas.

Las personas que estén interesadas en el proyecto, pueden solicitar más informes a través de WhatsApp, a los números telefónicos 618-113-1292 y 618-277-5225.

Proyectos cinematográficos en Durango

Desde hace un par de semanas se dio a conocer que durante la segunda mitad del 2026 llegarían a Durango varios proyectos tanto para cine como para plataformas digitales, lo que ha generado alta expectativa entre los duranguenses, sobre todo entre aquellos que buscan incursionar en el mundo cinematográfico.

Por este motivo, se espera que en los próximos meses se den a conocer más castings a realizarse en Durango.