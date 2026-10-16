¿Quieres boletos para Alacranes vs Tapatío? ¡Participa en la dinámica!

El futbol regresa al Francisco Zarco y tú puedes estar en las tribunas para apoyar a Alacranes de Durango. Este sábado 17 de octubre, el conjunto duranguense recibirá a

Tapatío en un encuentro importante para sus aspiraciones de avanzar a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Si todavía no tienes entradas, El Siglo de Durango te invita a participar en su rifa de boletos para acompañar al equipo de casa en este compromiso, programado para las 21:00 horas.

Alacranes buscará mantener su buena racha

Durango llega después de empatar sin goles ante Jaiba Brava, resultado que le permitió alcanzar 18 puntos y cerrar la jornada anterior en la octava posición. Los arácnidos acumulan cuatro encuentros sin perder, luego de conseguir tres victorias consecutivas antes de su visita a Tamaulipas.

Enfrente estará un Tapatío que terminó la fecha pasada con 17 unidades, apenas un punto por debajo de los duranguenses. Esa cercanía convierte el enfrentamiento en una oportunidad para que Alacranes amplíe su ventaja sobre un rival directo en la búsqueda de la clasificación.

¿Cómo participar por los boletos?

Para tener la oportunidad de asistir al encuentro y vivir el ambiente del Francisco Zarco, participa en nuestra dinámica siguiendo estos pasos:

Sigue en Instagram la cuenta de El Siglo de Durango (@elsiglodedurango). Envía una captura de pantalla en la que se vea que ya sigues la cuenta a este número. Acompaña la imagen con tu nombre completo para registrar tu participación.

¡Y listo! Con estos pasos estarás participando por boletos para el encuentro entre Alacranes de Durango y Tapatío.

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