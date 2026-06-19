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CALIENTE DE DURANGO

¿Quieres ir al juego de Caliente de Durango vs Conspiradores de Querétaro? ¡Tenemos boletos!

¡Aprovecha esta sencilla dinámica y consigue boletos para el primer juego de la serie!

¿Quieres ir al juego de Caliente de Durango vs Conspiradores de Querétaro? ¡Tenemos boletos!

¿Quieres ir al juego de Caliente de Durango vs Conspiradores de Querétaro? ¡Tenemos boletos!

REDACCIÓN WEB
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Luego de quedarse con la serie frente a Pericos de Puebla, aunque con una derrota en el tercer encuentro que puso fin a una racha de seis victorias consecutivas, Caliente de Durango se prepara para volver al diamante del Francisco Villa y recibir a Conspiradores de Querétaro en una nueva serie de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena duranguense buscará dejar atrás el tropiezo sufrido ante Puebla y retomar el camino de la victoria frente a su afición, en un duelo que promete emociones desde la primera entrada.

Si no quieres perderte el ambiente del Volcán de Villa y apoyar a Caliente en el arranque de esta serie, ¡participa en nuestra dinámica!

¡Es muy sencillo!

Si estás interesado en ganar boletos para el Juego 1 de la serie ante Conspiradores de Querétaro, lo único que tienes que hacer es:

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Toma una captura de pantalla confirmando que ya lo hiciste y envíala a nuestro número de WhatsApp, en este enlace.


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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este viernes por la mañana.


¡Participa y vive la emoción del beisbol con Caliente de Durango!


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Caliente de Durango boletos Caliente de Durango Caliente, serie, Conspiradores, Villa

               

                
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