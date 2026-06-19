¿Quieres ir al juego de Caliente de Durango vs Conspiradores de Querétaro? ¡Tenemos boletos!

Luego de quedarse con la serie frente a Pericos de Puebla, aunque con una derrota en el tercer encuentro que puso fin a una racha de seis victorias consecutivas, Caliente de Durango se prepara para volver al diamante del Francisco Villa y recibir a Conspiradores de Querétaro en una nueva serie de la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena duranguense buscará dejar atrás el tropiezo sufrido ante Puebla y retomar el camino de la victoria frente a su afición, en un duelo que promete emociones desde la primera entrada.

Si no quieres perderte el ambiente del Volcán de Villa y apoyar a Caliente en el arranque de esta serie, ¡participa en nuestra dinámica!

¡Es muy sencillo!

Si estás interesado en ganar boletos para el Juego 1 de la serie ante Conspiradores de Querétaro, lo único que tienes que hacer es:

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¡Participa y vive la emoción del beisbol con Caliente de Durango!