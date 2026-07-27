¿Quieres boletos para el primer juego de la serie Caliente de Durango vs Sultanes de Monterrey? ¡Participa en la dinámica!

Caliente de Durango enfrentará una serie clave en sus aspiraciones por conservar el segundo lugar de la Zona Norte, cuando reciba a los Sultanes de Monterrey en el estadio Francisco Villa. La novena duranguense y el conjunto regiomontano se medirán en la serie programada para el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de julio, todos a partir de las 19:10 horas.

La serie tendrá un atractivo especial por la cercanía de ambos equipos en la clasificación. Caliente ocupa el segundo puesto con marca de 46 triunfos y 37 derrotas, mientras que Sultanes aparece inmediatamente detrás, en la tercera posición, con récord de 44 victorias y 40 descalabros.

Con apenas dos juegos y medio de diferencia entre ambos, los duranguenses buscarán aprovechar la localía para ampliar su ventaja y afianzarse como sublíderes de la Zona Norte en la recta final de la temporada regular. Sultanes, por su parte, llegará al Francisco Villa con la oportunidad de recortar distancias y apretar todavía más la disputa por los primeros lugares.

¿Te gustaría acudir al primer juego de la serie en el Volcán de Villa? ¡Participa en esta dinámica!

¡Es muy sencillo! Si estás interesado en ganar boletos para alguno de los días ya mencionados, lo único que tienes que hacer es:

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La dinámica cierra el martes 28 de julio a las 13:00 horas.

¡Suerte!