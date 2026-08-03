Caliente de Durango cierra Temporada Regular 2026 contra Toros de Tijuana, ¡gana una CORTESÍA!

Caliente de Durango comenzará este martes 4 de agosto su última serie como local de la temporada regular, cuando reciba a los Toros de Tijuana en el estadio Francisco Villa. El primer duelo está programado para iniciar a las 19:10 horas.

La novena duranguense llegará al encuentro instalada en el segundo lugar de la Zona Norte, con marca de 50 victorias y 39 derrotas, mientras que Tijuana encabeza la clasificación con récord de 57 triunfos y 31 descalabros.

Separados por siete juegos y medio, Caliente buscará aprovechar sus últimos compromisos ante la afición duranguense para fortalecer su posición rumbo a los playoffs. La tarea no será sencilla frente a unos Toros que presumen el mejor récord de la zona y que intentarán asegurar el liderato en la recta final del calendario regular.

¿Te gustaría acudir al primer juego de la serie en el Volcán de Villa? ¡Participa en esta dinámica!

¡Es muy sencillo! Si estás interesado en ganar boletos para alguno de los días ya mencionados, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este martes 4 de agosto 2 por la mañana.

La dinámica cierra el martes 4 de agosto a las 12:00 horas.