¿Quieres boletos para el show de Supercachorros en Durango? ¡Participa en nuestra dinámica!

Este fin de semana, “Supercachorros: El Poder de la Imaginación”, uno de los espectáculos más esperados por los más pequeños del hogar, llegará a la ciudad de Durango, y si aún no tienes boletos para asistir al espectáculo, ¡no te preocupes! El Siglo de Durango tiene un pase doble para ti.

Este próximo domingo 15 de octubre en punto de las 12:00 del mediodía, el Teatro Ricardo Castro será el escenario de la puesta en escena de “Supercachorros”, un espectáculo que contará con la participación de algunos de los personajes caninos más queridos por cientos de niños.

El show de "Supercachorros" promete llenar el teatro con un show lleno de música, baile y emoción, con los cachorros más valientes y los personajes más queridos, que harán cantar, reír y disfrutar a toda la familia.

Este espectáculo, pensado especialmente para los niños, pero para disfrutar en familia, promete ser uno de los shows más esperados del mes de octubre, por lo que si aún no tienes un boleto y no tienes plan para este fin de semana, ¡esta será tu oportunidad perfecta para una actividad fuera de lo común!

¿Quieres boletos? ¡Participa en nuestra dinámica!

Si quieres asistir con tu pequeño a uno de los shows más esperados en la ciudad de Durango, puedes participar por uno de los pases dobles que El Siglo de Durango tiene para ti.

Solo deberás seguir nuestra sencilla dinámica.

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