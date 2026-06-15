¿Quieres boletos para la serie Caliente de Durango vs Pericos de Puebla? ¡Participa en la dinámica!

La buena racha continúa para Caliente de Durango, tras su visita a los Leones de Yucatán y haber ganado con total autoridad, este martes 16, miércoles 17 y jueves 18 regresarán al Volcán de Villa para seguir con el buen juego.

Esos días tendrán como rival a los Pericos de Puebla , con Jorge García, Devin Smeltzer y Jorge Sauceda programados como abridores, por lo que prometen una serie con esfuerzo y pasión para continuar acumulando puntos en la tabla.

Ambas novenas se encuentra en la quinta posición de la zona norte y sur, respectivamente, por lo que se espera un encuentro muy interesante para seguir subiendo posiciones.

¿Te gustaría acudir a la serie en el Volcán de Villa? ¡Participa en esta dinámica!

¡Es muy sencillo! Si estás interesado en ganar boletos para alguno de los días ya mencionados, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este miércoles 3 de junio por la mañana.

La dinámica cierra el martes 16 de junio a las 13:00 horas.

¡Suerte!