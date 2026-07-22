¿Quieres boletos para la serie Caliente de Durango vs Rieleros de Aguascalientes? ¡Participa en la dinámica!

La buena racha continúa para Caliente de Durango, que buscará mantener el buen ritmo ahora frente a su afición en el estadio Francisco Villa en el comienzo del cierre de la temporada regular.

La novena duranguense recibirá a los Rieleros de Aguascalientes para disputar una serie de tres encuentros, programados para el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio.

Caliente llega ubicado en el segundo puesto de la Zona Norte, mientras que Rieleros ocupa la sexta posición, por lo que los duranguenses buscarán aprovechar la localía para sumar nuevas victorias y mantenerse entre los primeros lugares.

¿Te gustaría acudir a la serie en el Volcán de Villa? ¡Participa en esta dinámica!

¡Es muy sencillo! Si estás interesado en ganar boletos para alguno de los días ya mencionados, lo único que tienes que hacer es:

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Si cumples con todos los requisitos, podrás ingresar a la rifa que se realizará este viernes 24 de julio por la mañana.

La dinámica cierra el jueves 23 de julio a las 13:00 horas.

¡Suerte!