¿Quieres consumir más proteína? 6 formas fáciles de incluirlas en tu dieta

Durante mucho tiempo, la proteína estuvo asociada principalmente con las dietas de quienes practican ejercicio o buscan aumentar su masa muscular. Hoy, este nutriente ocupa un lugar importante en las rutinas de bienestar, gracias a su papel en la recuperación física, el mantenimiento de los músculos y el funcionamiento general del organismo. Incorporarla a la alimentación diaria puede ser mucho más sencillo de lo que parece y no requiere transformar por completo el menú.

La clave está en hacer pequeños cambios, elegir ingredientes con un buen aporte nutricional y encontrar nuevas maneras de integrarlos a las comidas habituales. Desde un desayuno más completo hasta snacks que ayudan a mantener la saciedad entre comidas, existen alternativas para aumentar el consumo de proteína sin caer en la monotonía ni depender exclusivamente de los suplementos.

La idea no consiste en comer constantemente ni en convertir cada alimento en un producto enriquecido con proteína, sino en aprovechar los momentos de hambre para elegir alternativas que aporten algo más que energía. Combinar una fruta con yogur o acompañar unas verduras con un dip elaborado con requesón son ejemplos sencillos para variar el menú.

Al final, aumentar el consumo de proteína no significa seguir una dieta restrictiva ni llenar el refrigerador de productos especializados. Una alimentación variada, que combine fuentes animales y vegetales, carbohidratos, grasas saludables y fibra, permite construir hábitos sostenibles. Las cantidades necesarias dependen de factores como la edad, la actividad física y el estado de salud, por lo que el objetivo debe ser cubrir las necesidades individuales sin asumir que consumir más siempre significa obtener mayores beneficios.

1. Yogur griego

El yogur griego se ha convertido en uno de los favoritos de las rutinas de alimentación saludable por su versatilidad y su contenido de proteína. Puede acompañarse con frutos rojos, avena, nueces o semillas de chía para conseguir un desayuno más completo, con una combinación de nutrientes que contribuye a mantener la saciedad durante la mañana.

También funciona como base para preparar aderezos, salsas cremosas y licuados, por lo que no tiene que limitarse a las preparaciones dulces. Elegir versiones naturales y revisar la cantidad de azúcar añadida permite aprovechar mejor sus propiedades.

2. Legumbres

Los frijoles, las lentejas, los garbanzos y los edamames son alternativas prácticas para sumar proteína de origen vegetal a la alimentación. Además, aportan fibra, un nutriente importante para la salud digestiva y la sensación de saciedad.

Su ventaja está en que pueden incorporarse a preparaciones muy distintas: desde ensaladas y sopas hasta pastas, guisos y bowls con arroz integral. Una porción de frijoles en el desayuno o unos garbanzos en la ensalada de la comida pueden marcar una diferencia sin necesidad de recurrir a recetas complicadas.

3. Pescados en conserva

Tener atún, sardinas o salmón en conserva en la despensa puede facilitar la preparación de comidas nutritivas cuando el tiempo escasea. Estos alimentos ofrecen proteína y, dependiendo de la especie, también aportan ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud cardiovascular.

Pueden servirse sobre tostadas integrales, mezclarse con verduras, incorporarse a ensaladas o utilizarse como relleno de sándwiches. Para elegir una opción conveniente, vale la pena revisar el contenido de sodio y preferir presentaciones que se adapten a las necesidades de cada persona.

4. Semillas y los frutos secos

Las semillas de calabaza, girasol, chía y cáñamo, así como las almendras y las nueces, permiten enriquecer comidas sencillas con nutrientes adicionales. Aunque su aporte de proteína varía según el alimento y la porción, son una forma práctica de diversificar la dieta y añadir grasas saludables, fibra y minerales.

Una cucharada de semillas sobre la avena, un puñado de almendras como colación o unas semillas de calabaza en una ensalada ayudan a incorporar variedad sin cambiar demasiado la rutina. Debido a su densidad energética, las porciones pueden ajustarse al apetito y a las necesidades individuales.

5. Huevos y queso fresco

Los huevos son una de las opciones más accesibles para aumentar el consumo de proteína, además de aportar vitaminas y otros nutrientes. Pueden prepararse revueltos, cocidos o en omelettes con verduras, y combinarse con tortillas de maíz, pan integral o frijoles para conseguir una comida más completa.

Por su parte, el requesón, el queso cottage y otros quesos frescos pueden incorporarse a ensaladas, tostadas y pastas. La cantidad de proteína depende del producto, por lo que conviene revisar las etiquetas y elegir alternativas que se ajusten a las preferencias personales y al consumo de sodio y grasas.

6. Elegir snacks que nutran

Las colaciones también pueden contribuir al consumo diario de proteína. En lugar de depender únicamente de galletas, papas fritas o productos dulces, se pueden alternar opciones como yogur natural, huevos cocidos, edamames, queso cottage o una porción de frutos secos.