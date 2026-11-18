Una nueva obra de teatro llegará a la ciudad de Durango para traer la magia de la navidad y de algunos de los personajes más queridos por miles de niños al Ricardo Castro. Si aún no tienes boletos para “Una Navidad con Frozen”, ¡no te preocupes! El Siglo de Durango tiene pases dobles para ti.

Este diciembre Durango se congelará con la llegada de la obra de teatro “Una Navidad con Frozen”, una puesta en escena dirigida a los más pequeños del hogar.

La obra se presentará en el Teatro Ricardo Castro, uno de los principales escenarios de la ciudad de Durango, el sábado 5 de diciembre con una única función a las 17:00 horas.

Se espera que la obra de teatro sea uno de los eventos infantiles más esperados de finales de año, y si aún no cuentas con entradas para asistir, ¡El Siglo de Durango te lleva!

¿Cómo participar por boletos?

Para poder participar por un pase doble para la obra de teatro, debes seguir esta sencilla dinámica.

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¡Y listo! Ya estarás participando por uno de nuestros pases dobles para “Una Navidad con Frozen”.

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El sorteo se realizará y publicará a través de nuestras redes sociales, por lo que es importante que te mantengas atento a las actualizaciones.

¡Mucha suerte!