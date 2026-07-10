¿Quieres un respiro en la naturaleza? Esto puedes hacer la sierra de Durango este fin de semana

Con el inicio de la temporada vacacional de verano, la sierra de Durango se convierte en uno de los mejores destinos para quienes buscan desconectarse de la rutina sin salir del estado. Las lluvias de las últimas semanas han transformado el paisaje en un escenario de bosques intensamente verdes, arroyos con mayor caudal y una riqueza natural que alcanza uno de sus mejores momentos del año.

Además de las temperaturas frescas que contrastan con el calor de la ciudad, esta época ofrece la oportunidad de disfrutar la montaña en todo su esplendor, ya sea durante un recorrido de un día o en una estancia de fin de semana entre pinos, encinos y formaciones rocosas que caracterizan a la Sierra Madre Occidental.

MEXIQUILLO, EL IMPERDIBLE DEL VERANO

Uno de los sitios más visitados durante esta temporada es Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo, considerado uno de los principales destinos ecoturísticos de Durango. Sus enormes formaciones de roca, los bosques, las cascadas y el antiguo túnel ferroviario forman parte de un paisaje que cambia por completo con las lluvias.

En verano, el verde cubre prácticamente todo el entorno, mientras que la neblina matutina y las lluvias intermitentes crean escenarios ideales para caminar, tomar fotografías o simplemente disfrutar del silencio del bosque.

El parque también ofrece actividades como recorridos en cuatrimoto, ciclismo de montaña, senderismo y paseos guiados por algunos de sus principales atractivos naturales.

LA TEMPORADA DE LOS HONGOS

Julio y agosto también marcan el inicio de una de las épocas más esperadas en la sierra, la temporada de hongos.

Las condiciones de humedad favorecen la aparición de una enorme diversidad de especies que brotan entre la hojarasca y los troncos caídos, convirtiendo al bosque en un espacio ideal para observar la riqueza del reino fungi.

Aunque algunas especies son comestibles y forman parte de la gastronomía regional, especialistas recomiendan no recolectar ni consumir hongos silvestres sin la orientación de personas con experiencia, ya que muchas variedades son muy similares entre sí.

Para quienes disfrutan de la naturaleza, recorrer los senderos para observar estas formas de vida resulta una experiencia tan interesante como fotografiar aves o paisajes.

DORMIR ENTRE LOS PINOS

La oferta de hospedaje en la sierra ha crecido notablemente en los últimos años. Hoy es posible encontrar desde cabañas rústicas hasta alojamientos modernos con todas las comodidades para pasar un fin de semana en familia, en pareja o con amigos.

Muchas de ellas cuentan con chimenea, terraza, cocina equipada y vistas privilegiadas hacia el bosque , permitiendo disfrutar del clima fresco incluso durante las tardes lluviosas.

Despertar con el aroma del bosque, el canto de las aves y el sonido de la lluvia sobre los pinos se ha convertido en una de las experiencias favoritas para quienes visitan esta región durante el verano.

SABORES QUE ACOMPAÑAN EL VIAJE

Una visita a la sierra también es una oportunidad para disfrutar la cocina tradicional duranguense.

Las gorditas recién hechas, los burritos, el queso asadero, los frijoles de la olla y el café de olla forman parte de los desayunos que suelen ofrecer restaurantes y cocinas familiares de la región.

Después de una caminata o un recorrido por los parques ecoturísticos, una comida caliente adquiere un sabor especial en medio del clima fresco de la montaña.

UN RESPIRO MUY CERCA DE CASA

Así, sin necesidad de recorrer largas distancias, la sierra de Durango ofrece algunos de los paisajes naturales más espectaculares del estado durante esta temporada.

Bosques cubiertos de verde, cascadas revitalizadas por las lluvias, senderos rodeados de naturaleza, el surgimiento de los hongos y la tranquilidad de las cabañas convierten estas vacaciones en el momento ideal para redescubrir uno de los mayores tesoros naturales de Durango.

Ya sea para una escapada de un día o para pasar todo un fin de semana entre montañas, el verano confirma por qué la sierra sigue siendo uno de los destinos favoritos para quienes buscan naturaleza, descanso y aventura.