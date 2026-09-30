¿Rachel impactará Baja California Sur? Huracán se fortalecerá y esta es su trayectoria

El avance del huracán Rachel mantiene la atención sobre el Pacífico mexicano. Mientras el ciclón gana fuerza, las actualizaciones de su trayectoria permiten precisar el escenario para Baja California Sur durante los próximos días.

El pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene su centro sobre el océano y no contempla que toque tierra en la entidad el sábado 3 de octubre, aunque sus efectos ya incluyen lluvias y oleaje elevado.

A las 15:00 horas de este miércoles 30 de septiembre, Rachel continuaba como huracán categoría 1, a 300 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 170, con desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

¿Qué se espera para el sábado?

La proyección oficial anticipa que Rachel alcanzará la categoría 2 durante las primeras horas del jueves 1 de octubre y se intensificará a categoría 3 hacia el mediodía de ese mismo día.

Para el viernes 2 de octubre, su centro se ubicaría aproximadamente a 330 kilómetros de Cabo San Lucas, todavía como huracán categoría 3 y con vientos sostenidos que podrían alcanzar los 195 kilómetros por hora.

Durante las primeras horas del sábado 3 de octubre conservaría esa categoría, antes de bajar a categoría 2 hacia el mediodía, cuando estaría a unos 425 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Posteriormente, continuaría alejándose hacia el Pacífico.

Este escenario modifica las primeras proyecciones que colocaban al ciclón en una ruta semejante a la de Polo, que atravesó Baja California Sur. La actualización apunta a un desplazamiento sobre el mar, aunque será necesario seguir los siguientes avisos para conocer posibles ajustes en su trayectoria e intensidad.

SMN

Lluvias y oleaje, aun sin tocar tierra

Que el centro del huracán permanezca sobre el océano no significa que sus efectos queden lejos de las costas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, además de oleaje de tres a cinco metros de altura.

En Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero se esperan precipitaciones intensas, de entre 75 y 150 milímetros, mientras que el sur de Nayarit podría registrar lluvias muy fuertes.

Las costas de Jalisco y Colima también enfrentarían rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y olas de cuatro a seis metros.

Aplican medidas preventivas

En Jalisco, las medidas preventivas incluyeron la suspensión de clases en 30 municipios este miércoles. En Puerto Vallarta se colocó bandera roja en las playas para impedir el ingreso de bañistas ante las condiciones del mar.

Conagua recomienda extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluyendo las actividades de navegación marítima, y atender las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.