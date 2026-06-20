'Ratas' dejan a carpintero sin herramientas; abrieron su local en fraccionamiento Hacienda

La mañana de este viernes se registró un robo en una carpintería ubicada en el fraccionamiento Hacienda, en la ciudad de Durango, donde delincuentes forzaron los accesos y se apoderaron de diversa herramienta de trabajo.

El reporte fue recibido alrededor de las 09:30 horas en un negocio localizado sobre la calle Hacienda del Carmen, cerca de la calle Ágata. Al lugar acudieron corporaciones de seguridad para tomar conocimiento de los hechos.

El propietario del establecimiento, identificado como Emilio, informó que al llegar a su negocio encontró tirados los candados de la puerta principal, por lo que de inmediato sospechó que habían ingresado personas ajenas al lugar.

Al revisar el interior de la carpintería, confirmó que varias de sus herramientas habían sido sustraídas, situación que le ocasionó importantes pérdidas económicas, ya que se trata de equipo indispensable para el desarrollo de su actividad.

De acuerdo con el afectado, los responsables se llevaron seis taladros, dos remachadoras y dos lijadoras, sin que hasta el momento se tenga alguna pista sobre la identidad de los presuntos ladrones.

El carpintero señaló ante las autoridades que desconoce quién o quiénes pudieron haber perpetrado el robo, además de que no se percató de movimientos extraños en las horas previas al hallazgo.

Los agentes que atendieron el reporte realizaron las diligencias correspondientes en el sitio y recabaron la información proporcionada por el propietario para integrarla al informe policial.

Finalmente, se invitó a Emilio a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se inicien las investigaciones y se trate de recuperar la herramienta sustraída y dar con los responsables.