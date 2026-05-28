¿Ratas entre camas de hospital del IMSS? Institución responde a video viral en redes sociales

En las últimas horas, a través de redes sociales comenzó a circular un video que alertó a gran parte de la ciudadanía, por la presunta presencia de una plaga de ratas en los centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues se observaría a los roedores corriendo alrededor de las camas en las que están los pacientes. A unas horas de la publicación del video, el IMSS emitió una respuesta.

Fue principalmente a través de la red social X que comenzó a circular un video corto, de poco más de 30 segundos de duración, en el que se observa al menos 10 ratas en una zona de camas de un hospital.

En el video, en el que está sobrepuesto el logotipo del IMSS, los roedores caminan por el equipo médico que se encuentra en el lugar, e incluso corren en medio y sobre las camas en las que se encuentran algunos pacientes.

En una publicación en la que el escritor y caricaturista Antonio Garci Nieto compartió el video, escribió un mensaje que llamó la atención de usuarios, al tratarse de una crítica contra el actual Gobierno.

“Ya logramos el abasto de ratas en los centros de salud, algo que en la época neoliberal no existía. Felicidades Claudia, que sigan los éxitos”, se lee en la publicación.

Debajo de esta publicación, se pueden leer múltiples mensajes encontrados, pues mientras unos aseguran que el sistema de salud es deficiente, otros aseguraban que se trataba de un video falso.

¿Qué dijo el IMSS sobre el video?

Luego de que el video comenzara a viralizarse y a tener miles de visualizaciones y compartidas, el IMSS Bienestar emitió una respuesta al material.

A través de una fotografía con información, el IMSS aclaró que el video difundido en redes sociales es falso, pues si bien, no se trata de un material hecho con Inteligencia Artificial, el video habría sido grabado en la ciudad de Gonda, en India, país que en ocasiones anteriores ha exhibido problemas relacionados con ratas.

En la información compartida por el IMSS se indica que “la inclusión del logotipo institucional en dicho material constituye una manipulación que busca atribuir falsamente los hechos a esta institución”.

El IMSS aseguró en su comunicado que las unidades médicas del IMSS Bienestar garantizan atención digna y segura bajo los protocolos establecidos, por lo que exhortaron a la población a verificar la información a través de canales oficiales.

Comparten otros videos de ratas en el IMSS

Si bien, se logró comprobar que el video compartido fue captado en una clínica de India y no en México, debajo del comunicado de la dependencia usuarios comenzaron a compartir otros videos en los que se ha denunciado la presencia de roedores en hospitales nacionales, y que sí han sido verificados como verdaderos.