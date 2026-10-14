Raúl Di Blasio volvió a Durango con homenaje a los Revueltas

Como parte de la programación del Festival Revueltas 2026, el pianista argentino Raúl Di Blasio se presentó en el Teatro Ricardo Castro, donde ofreció una velada musical que reunió a los duranguenses en torno al sonido del piano.

Durante el concierto, la música ocupó el centro de la escena en una presentación que retomó como referencia el legado de la familia Revueltas, en un guiño a una de las dinastías artísticas más representativas de Durango. A través de su interpretación, el músico sumó una propuesta instrumental a las actividades del festival, que reúne expresiones de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes visuales.

Originario de Zapala, Argentina, Raúl Di Blasio inició su formación musical desde temprana edad y construyó una trayectoria internacional con un estilo que combina la formación clásica con influencias y sonoridades latinoamericanas. Su manera de interpretar el piano lo llevó a presentarse en escenarios de distintos países y a consolidar una identidad propia dentro de la música instrumental.

Entre sus producciones discográficas destaca “El Piano de América”, título asociado también a su identidad artística. Con su participación en el Festival Revueltas 2026, Di Blasio incorporó su repertorio a la oferta cultural de esta edición, que convoca a exponentes nacionales e internacionales ante públicos de distintas generaciones.