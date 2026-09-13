Raúl Jiménez entra de cambio y sella una agónica victoria del Wolverhampton ante el Sheffield

El atacante mexicano Raúl Jiménez escribió una nueva página heroica al firmar el agónico gol de la victoria del Wolverhampton Wanderers por 1-0 sobre el Sheffield United. En la séptima jornada de la EFL Championship, el aguerrido delantero emergió desde el banquillo para romper un enconado empate sin anotaciones en pleno territorio visitante.

Un partido que no encontraba resolución

El compromiso disputado en Bramall Lane presentó un trámite sumamente trabado y disputado de principio a fin. El conjunto local plantó un bloque defensivo ordenado y rocoso que complicó la gestación ofensiva de los Wolves, apostando al contragolpe veloz. Durante gran parte del cotejo, las opciones claras escasearon mientras la tensión en la cancha aumentaba.

Ante la falta de espacios y el cerrojo rival, el cuerpo técnico visitante decidió intervenir en el complemento. Jiménez ingresó al terreno de juego al minuto 62 con la encomienda de dar presencia física en el área, fijar a los defensas centrales contrarios y ofrecer contundencia en la definición del ataque.

El 'Lobo de Tepeji' resuelve el trámite

La recompensa al constante empuje llegó justo cuando el cronómetro marcaba el minuto 90. Tras un centro enviado por Gomes y un remate previo de Tommy Doyle, el balón quedó servido dentro del área. Con extraordinario instinto, el ariete azteca midió su posición para evitar el fuera de juego y empujar el esférico al fondo.

Con esta trascendental victoria a domicilio, Wolverhampton acumuló 11 unidades para escalar a la séptima posición de la tabla general, manteniéndose firme en la pelea por los puestos de ascenso. Por su parte, el atacante mexicano ratifica un brillante rendimiento individual al cosechar tres goles y una asistencia en tan solo seis encuentros disputados.

La memorable actuación de Jiménez reafirma su vigencia, jerarquía y temple en momentos de máxima presión. Su oportuna intervención no solo otorgó tres puntos de oro a los Wolves fuera de casa, sino que renueva la ilusión colectiva de la institución por lograr el anhelado retorno a la Premier League.