¡Raúl 'Tayzon' Flores hace historia! El mexicano rompe récord mundial de peso muerto

El mexicano Raúl Abraham Flores Castro, mejor conocido como “Tayzon”, escribió este sábado 5 de septiembre una página histórica para el deporte de fuerza nacional al conseguir un levantamiento de 511 kilogramos en peso muerto, suficiente para establecer un nuevo récord mundial durante el World Deadlift Championships 2026, celebrado en el Utilita Arena de Birmingham, Inglaterra.

Una dura competencia

La misión era especialmente complicada debido a que la marca a superar pertenecía a Hafþór Júlíus Björnsson, una de las figuras más reconocidas en la historia del strongman.

El islandés había levantado 510 kilogramos en Birmingham durante la edición de 2025, registro que permanecía como la mayor cifra oficial conseguida en esta modalidad. Flores necesitaba llevar la barra un kilogramo más arriba y terminó consiguiéndolo para colocar su nombre entre los grandes especialistas del peso muerto.

'Tayzon' cumplió tras sorprender en sus entrenamientos

El resultado no llegó completamente de sorpresa para quienes habían seguido de cerca su preparación. Apenas unas semanas antes de viajar a Inglaterra, el atleta mexicano publicó un levantamiento de aproximadamente 504 kilogramos durante un entrenamiento , actuación que rápidamente se volvió viral y encendió las expectativas sobre una posible amenaza al récord mundial.

Sin embargo, aquella marca no podía considerarse oficial al haberse realizado fuera de competencia y sin el procedimiento de evaluación correspondiente.

Birmingham era entonces la verdadera prueba, Flores fue avanzando entre los diferentes pesos hasta colocarse en posición de atacar directamente los 511 kilogramos. El mexicano consiguió completar el movimiento y recibir la validación necesaria para superar la marca de Björnsson, convirtiendo en oficial aquello que durante los entrenamientos ya parecía posible.

Su actuación en Inglaterra termina por confirmar el salto internacional que “Tayzon” había comenzado a construir. Lo que hace apenas unos días era la historia de un mexicano que viajaba a Europa buscando desafiar uno de los récords más difíciles del deporte de fuerza, este sábado se transformó en una realidad, 511 kilogramos y una nueva marca mundial con bandera mexicana.