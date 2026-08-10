Rayo alcanza a un hombre en Pueblo Nuevo; lo reportan grave

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser alcanzado presuntamente por un rayo durante la noche del domingo en la comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 22:30 horas del domingo 9 de agosto, cuando se solicitó ayuda para un habitante de dicha localidad que había sufrido una descarga eléctrica durante una tormenta.

La persona lesionada fue identificada como Rufino Aguilar de la Cruz, de quien hasta ese momento no se había precisado la edad ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente.

Según los primeros datos proporcionados a los servicios de emergencia, el hombre habría sido alcanzado por un rayo y, debido a la gravedad de su condición, sus familiares comenzaron a buscar atención médica.

Inicialmente, Rufino fue llevado a un punto de atención de la región; sin embargo, se informó que en ese momento no había personal disponible para atenderlo, por lo que se tomó la decisión de trasladarlo hacia la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, El Salto.

Las dificultades de comunicación en esa zona serrana impidieron obtener mayores detalles sobre el estado del paciente y el sitio preciso donde ocurrió el incidente. La información disponible señalaba que el traslado se realizaba por la carretera de La Flor.

Hasta el momento del reporte, Rufino era trasladado para recibir atención médica y su condición era señalada como grave. Se esperaba su llegada a El Salto para que fuera valorado y se determinara la magnitud de las lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica.