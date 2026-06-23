Razers, armas y vehículos de colección, lo que habrían asegurado en bodega cateada en Durango

Un fuerte operativo encabezado por fuerzas federales se llevó a cabo la noche de este lunes en una bodega ubicada por la salida a México, en la ciudad de Durango, donde fueron asegurados diversos vehículos de colección, unidades clásicas y automotores todo terreno.

De manera extraoficial, trascendió que en el inmueble se localizaron al menos tres o cuatro plataformas con vehículos tipo RZR, además de dos carros todoterreno, tres camionetas clásicas y varias unidades de modelo reciente, que se presume cuentan con blindaje, además de no portar placas y tener los vidrios polarizados, que permanecían en el interior de la bodega.

Según versiones del hecho, durante la intervención también habrían sido encontrados indicios relacionados con actividades ilícitas, entre ellos un implemento para un fusil de alto poder, armas de fuego y sustancias ilícitas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tras el aseguramiento, los elementos federales desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en la zona de la salida a México, manteniendo resguardados los accesos al inmueble y evitando el paso de personas ajenas al operativo.

La movilización llamó la atención de vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, debido a la presencia de unidades oficiales y personal castrense que permaneció en el lugar durante varias horas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes emitan un comunicado sobre los resultados del cateo en donde se dé a conocer de manera oficial el número de vehículos asegurados y los posibles indicios localizados en el inmueble.