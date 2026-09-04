Razones para comer bien, según un especialista en nutrición

Hablar de alimentación saludable suele reducirse a una lista de lo que conviene comer y de aquello que es mejor dejar fuera del plato. Sin embargo, para el nutriólogo y entrenador duranguense Miguel Güereca, conocido en redes sociales como Mike’s Training, el verdadero cambio comienza mucho antes de elegir un alimento, está en comprender por qué se toman esas decisiones y qué impacto tendrán con el paso del tiempo.

Desde su experiencia, Güereca considera que conocer qué alimentos son buenos o malos no siempre es suficiente para mantener un hábito.

“Si no estamos completamente conscientes de por qué hacemos las cosas y para qué, es difícil que lo que estamos haciendo sea algo duradero”, señala, al poner sobre la mesa una idea sencilla, pero fundamental: comer bien no debería ser una moda pasajera, sino una manera de construir una mejor calidad de vida.

“SOLO HAY UN CUERPO”

La reflexión parte de una realidad que puede parecer obvia, pero que fácilmente queda relegada entre las prisas, el trabajo, la familia y las responsabilidades cotidianas. “En toda tu vida, en todos los años que estés en este mundo, desde que naciste hasta tu último suspiro, solo tendrás un cuerpo”, destaca el especialista.

Ese cuerpo es el que acompaña cada momento del día y el que responde a todo aquello que recibe. El cansancio, el sueño, el hambre, la sensación de saciedad, la acidez o incluso la falta de energía son señales que forman parte de la experiencia diaria y que, de acuerdo con Güereca, merecen mayor atención.

La alimentación, el descanso y la hidratación se convierten así en herramientas esenciales para darle al organismo los recursos que necesita para funcionar.

NO SE TRATA SOLO DE COMER

La salud tampoco depende exclusivamente de lo que aparece en el plato. El descanso ocupa un lugar importante dentro de este equilibrio y el especialista invita a revisar los hábitos cotidianos antes de asumir que la falta de sueño es únicamente consecuencia de las obligaciones.

Entre trabajo, familia y pendientes, también pueden aparecer largas noches frente al celular, series o películas que terminan restándole horas al descanso.

Para Güereca, el paso del tiempo es inevitable y el cuerpo necesita cuidados constantes para mantenerse en las mejores condiciones posibles. “La calidad de lo que ingieres es la calidad que tendrá tu cuerpo para hacer y producir la energía que necesita cada célula”, explica, al destacar la importancia de elegir con mayor conciencia lo que se come y se bebe.

EL CAMBIO TAMBIÉN ES POSIBLE

Más que plantear la alimentación saludable como una cuestión de perfección, el mensaje del nutriólogo apunta hacia la responsabilidad personal y la posibilidad de mejorar. No se trata de transformar los hábitos de un día para otro, sino de entender que cada elección puede formar parte de un proceso que, con constancia, puede generar cambios.

“No es un proceso fácil ni rápido, pero es algo que sí es posible de lograr”, afirma Güereca. Para quienes desean comenzar, recomienda buscar acompañamiento profesional y entender que cuidar el cuerpo no significa únicamente perseguir una determinada apariencia frente al espejo, sino apostar por una vida con mayor bienestar, fuerza e independencia.

La invitación, finalmente, es a mirar la alimentación desde una perspectiva más amplia, no como castigo, restricción o tendencia, sino como una de las formas cotidianas de cuidar el único cuerpo que se tendrá durante toda la vida. “Siempre se puede estar mejor y bien”, concluye el especialista.