Razones para ir al nutriólogo (más allá que para perder peso)

Durante mucho tiempo, acudir con un nutriólogo ha estado relacionado casi exclusivamente con la intención de perder algunos kilos. La palabra dieta suele despertar ideas como comer menos, eliminar ciertos alimentos o someterse a restricciones para conseguir una figura determinada.

Sin embargo, la consulta nutricional va mucho más allá de lo que marca una báscula y puede convertirse en una herramienta importante para mejorar la salud, el rendimiento físico y hasta el estado de ánimo.

El nutriólogo duranguense Miguel Güereca invita a cambiar esta percepción y entender que la alimentación no solamente tiene que ver con la apariencia física, sino con el funcionamiento integral del organismo. Desde su perspectiva, conocer qué necesita el cuerpo, identificar posibles deficiencias y aprender a comer de manera equilibrada son algunos de los motivos por los que cualquier persona puede beneficiarse de una valoración nutricional.

COMER BIEN, SENTIRSE BIEN

La alimentación tiene una relación directa con diferentes funciones del organismo. Por ello, una dieta desequilibrada puede reflejarse en molestias físicas, falta de energía y cambios en el bienestar emocional. De acuerdo con Miguel Güereca, los alimentos que se consumen, pero también aquellos que se dejan fuera de la alimentación cotidiana, pueden influir en cómo se siente una persona durante el día.

El especialista explica que una alimentación con exceso de harinas refinadas, grasas y azúcares, así como una baja calidad nutricional, puede contribuir a que el organismo no funcione de manera óptima. Entre las señales que pueden presentarse están el cansancio constante, la sensación de pesadez y la falta de energía, incluso después de haber dormido durante varias horas.

"Una alimentación alta en harinas, grasas y azúcares, generalmente provocará inflamación en el organismo", señala Güereca, quien también destaca que sentirse cansado al despertar o experimentar fatiga durante el día son situaciones que merecen atención y no deberían normalizarse.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es que saltarse comidas tampoco significa llevar una alimentación saludable. Pasar gran parte del día sin consumir alimentos puede dificultar que el organismo reciba la energía y los nutrientes que necesita.

NO HAY UNA DIETA PARA TODOS

Uno de los errores más frecuentes al intentar mejorar los hábitos alimenticios es seguir dietas que funcionaron para otras personas, copiar planes de alimentación de internet o eliminar grupos completos de alimentos sin conocer las consecuencias.

Miguel Güereca subraya que cada tratamiento nutricional debe diseñarse de acuerdo con las necesidades, condiciones y características de cada individuo. No es lo mismo alguien que realiza actividad física constantemente que una persona sedentaria, ni alguien que busca mejorar su rendimiento que quien necesita atender alguna deficiencia nutricional.

"Los tratamientos nutricionales deben ser personalizados y específicos para las necesidades de cada persona", explica.

Por eso, acudir con un especialista permite conocer la condición nutricional actual y recibir orientación basada en una valoración individual, en lugar de tomar decisiones a partir de recomendaciones generales o tendencias que circulan en redes sociales.

Además, el peso no cuenta toda la historia. La báscula registra una cifra que incluye diferentes componentes corporales, como grasa, músculo, líquidos, huesos y órganos. Por esta razón, una valoración nutricional debe considerar otros indicadores para comprender mejor la composición corporal y los cambios que realmente está experimentando una persona.

PEQUEÑOS HÁBITOS

Más allá de las dietas restrictivas, mejorar la alimentación puede comenzar con acciones sencillas que se incorporen poco a poco a la rutina. El especialista comparte algunas recomendaciones generales para construir hábitos más equilibrados.

Entre ellas destaca la importancia de desayunar y evitar pasar demasiado tiempo sin consumir alimentos después de despertar. También recomienda comenzar la mañana con un vaso de agua natural y mantener una hidratación constante durante el día.

La inclusión de verduras y alimentos ricos en proteína, tanto de origen animal como vegetal, es otro de los puntos importantes. La proteína contribuye al mantenimiento y desarrollo muscular, además de favorecer la saciedad, mientras que las frutas aportan fibra, vitaminas y minerales necesarios para distintas funciones del organismo.

Güereca también aconseja incorporar diferentes grupos alimenticios a lo largo del día, evitando que la alimentación se limite a unos cuantos productos. En cuanto al agua natural, propone como referencia general consumir entre 1.5 y 2 litros diarios, aunque las necesidades pueden variar según la actividad física, el clima y las condiciones particulares de cada persona.

NUTRICIÓN, AUTOCUIDADO

Acudir al nutriólogo no tendría que ser una decisión motivada únicamente por el deseo de cambiar de talla o perder peso antes de alguna ocasión especial. También puede ser una manera de prevenir deficiencias, reconocer hábitos poco saludables y comprender mejor las necesidades del propio cuerpo.

La relación con la comida no debería construirse desde el castigo, las restricciones extremas o la preocupación constante por los números de la báscula, sino desde el conocimiento y el bienestar. Comer mejor no significa necesariamente comer menos, sino aprender a elegir, combinar y disfrutar los alimentos que contribuyen a una vida saludable.

Como recuerda Miguel Güereca, la nutrición es mucho más amplia que una dieta para adelgazar. Su propósito también está en ayudar a que las personas tengan energía, se sientan mejor y conozcan qué necesita su organismo para funcionar adecuadamente.

Para quienes buscan orientación personalizada, el nutriólogo duranguense comparte información y recomendaciones en Instagram, Facebook y TikTok bajo los nombres Mike´s y MiguelGuerecahealthCoach.