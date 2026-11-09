Reactivación del Mercado del Barrio de Analco, en pausa por tema legal: regidora

La propuesta para reactivar el Mercado del Barrio de Analco, mejorando sus instalaciones y aprovechando al cien por ciento sus espacios, quedará en pausa debido a que el inmueble se encuentra involucrado en un proceso legal.

El mercado se encuentra en una buena zona, cerca del Centro Histórico, donde actualmente solo hay pocos locales abiertos. Con la propuesta se planeaba impulsar el turismo y la actividad económica de este sector.

La regidora Mariana Verduga Palencia explicó que la propuesta se puso sobre la mesa en la Comisión de Actividades Económicas y de Turismo y que, pese a que se le dará seguimiento, el primer impedimento que encontraron fue el tema legal.

“Fue un tema que pusimos sobre la mesa, yo en lo personal, porque creo que es algo que tiene mucho futuro. Sé que hay un tema ahí complicado, legal, entre que es del Estado o del municipio”, expresó.

Dijo que incluso mencionó que el inmueble se pusiera en comodato al municipio, para poder impulsar el lugar en coordinación con la Comisión de Actividades Económicas y la Dirección de Fomento Económico y Turismo.

Comentó que no se conoce con claridad a quién corresponde la administración del lugar, pues también se habla de la participación de varios particulares, aunque el Estado tendría una injerencia importante.

Verduga Palencia precisó: “Creo que es un proyecto que desde mi parte lo seguiré impulsando. Creo que tiene mucho futuro y es un foco en el que podemos impulsar mucho la economía”.

Recordó que el mercado cuenta con muchos locales vacíos que se pueden adecuar, mientras que, por otra parte, hay muchas personas en la ciudad que buscan un espacio para poder emprender, sobre todo cerca del Centro Histórico.