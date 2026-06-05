Realiza CNTE paro de labores en Durango en respaldo a movilizaciones nacionales

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Durango realizaron este viernes un paro laboral de 24 horas en apoyo a las movilizaciones que el magisterio disidente mantiene en la Ciudad de México.

Alma Leal Leyva, secretaria general de la CNTE en Durango, informó que inicialmente se había planteado suspender actividades durante tres días; sin embargo, tras un acuerdo entre los integrantes de la organización, se determinó efectuar únicamente un paro de un día.

Como parte de esta acción, más de 30 escuelas adheridas a la CNTE en la entidad suspendieron labores este viernes 5 de junio. Además, docentes y personal administrativo de dichos planteles se concentraron en la plaza IV Centenario para realizar una manifestación.

A nivel nacional, la CNTE exige al Gobierno Federal respuestas concretas a su pliego petitorio, el cual contempla cinco demandas principales: la abrogación de la ley que regula el actual régimen de pensiones; la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), con el objetivo de eliminar los actuales procesos de evaluación.

También piden un incremento directo del 100 por ciento al sueldo base; estabilidad laboral y plazas definitivas para trabajadores temporales; así como respuestas por escrito y mesas de diálogo para atender diversos conflictos educativos en las entidades del país.

En el caso de Durango, Leal Leyva señaló que una de las principales exigencias es que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reconozca y otorgue prestaciones médicas a los 20 integrantes de la comisión de valoración de la CNTE.

"Afortunadamente no tenemos entre ellos a ninguna persona con problemas graves de salud que requiera atención inmediata, pero sí necesitamos que se les garantice la atención médica tanto a ellos como a sus familias", expresó la dirigente magisterial.