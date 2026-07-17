Realizan cesárea a adolescente de 13 años, en Durango

Una adolescente ingresó la tarde de este jueves al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada por un embarazo, siendo sometida a una cesárea.

El ingreso se registró alrededor de las 12:30 horas. La menor fue identificada con las iniciales A.F.M.V. y fue trasladada desde el municipio de Canatlán para su atención.

De acuerdo con el reporte, la paciente llegó al hospital debido a las condiciones de su embarazo, por lo que el personal médico determinó practicarle una intervención quirúrgica para el nacimiento del bebé.

En la información preliminar se indicó que se desconoce la edad del padre del recién nacido. Debido a que se trata de una menor de edad, las autoridades competentes deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso.

El hecho fue notificado a las instancias correspondientes, las cuales darán seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos para la protección de niñas, niños y adolescentes, así como para determinar si existe la posible comisión de algún delito.