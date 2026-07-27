Realizan colecta de útiles escolares para niños en situación vulnerable en Durango; así puedes ayudar

Cada vez más colectivos y personas en lo individual han ido adquiriendo conciencia sobre la importancia de apoyar a quienes son parte de la comunidad y están atravesando por momento complicados.

Ante ello, han surgido diversos movimientos e iniciativas a través de las cuales se busca contribuir, en la medida de las posibilidades, a propiciar mejores condiciones de vida para los duranguenses que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad.

Es el caso de los miembros de la Asociación Civil Panpa, quienes están realizando una colecta de útiles escolares que inició el pasado 22 de julio y concluye el 8 de agosto.

El mentor de dicha Asociación, Uzziel Ortegón López, explicó quienes deseen hacerlo, pueden contribuir con útiles escolares nuevos o en buen estado, o bien, con algún donativo en efectivo.

La entrega de las donaciones será el 8 de agosto, antes de que los alumnos de educación básica regresen a las clases.

Los centros de recolección se encuentran en la parroquia de Nuestra Señora de San Juanita de los Lagos (a un lado del Central de la UJED) y en Servicios Financieros Cooperativistas Genera (en calle Independencia #442, Zona Centro).

No necesariamente se tienen que aportar útiles nuevos sino que se pueden llevar libretas, plumas, reglas, colores, mochilas, entre otros artículos escolares, en buen estado. Se espera llegar a entre mil y mil 500 niños, cuando menos, a los cuales se pueda apoyar.

Asimismo, dijo que se está haciendo un diagnóstico para poder llevar los útiles a las escuelas con el mayor índice de deserción.

“En México hay un indicador muy fuerte del Inegi que nos dice que casi el 71 por ciento de las personas de deserción escolar no regresa a clases por falta de recursos. En Durango es el 50 por ciento”, dijo, por lo que se busca contribuir a través de esta colecta.