Realizan concurso de canto en la Feria de Durango

Con interpretaciones que fueron desde la música ranchera hasta el pop y las baladas, 20 cantantes lograron su pase a la gran final del Concurso de Canto Infantil, Juvenil y Adultos de la Feria de Durango, luego de una intensa jornada con 50 participantes.

El certamen reunió a concursantes de dos categorías, Infantil, con 20 niñas y niños de entre 5 y 12 años, y Juvenil y Adultos, donde compitieron 30 participantes de 13 años en adelante.

En la categoría infantil, las y los concursantes conquistaron al público con interpretaciones cargadas de sentimiento, destacando especialmente las canciones rancheras, que recibieron el respaldo de familiares y asistentes.

SEGUNDA CATEGORÍA

Por su parte, en la categoría Juvenil y Adultos, los participantes demostraron su versatilidad al interpretar temas de pop, baladas, música norteña y ranchera, ofreciendo un espectáculo con una amplia variedad de estilos.

Al finalizar las presentaciones, el jurado eligió a 10 finalistas por cada categoría. Los ganadores recibirán un reconocimiento por su participación, además de un premio en efectivo.

Con ello concluirá un certamen que volvió a reunir a decenas de talentos locales y que dejó en claro el nivel vocal de las y los intérpretes duranguenses.