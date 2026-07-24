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FERIA DE DURANGO

Realizan concurso de canto en la Feria de Durango

El certamen reunió a concursantes de dos categorías, donde compitieron 30 participantes de 13 años en adelante.

Realizan concurso de canto en la Feria de Durango

Realizan concurso de canto en la Feria de Durango

DANIELA ALMAGUER
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Con interpretaciones que fueron desde la música ranchera hasta el pop y las baladas, 20 cantantes lograron su pase a la gran final del Concurso de Canto Infantil, Juvenil y Adultos de la Feria de Durango, luego de una intensa jornada con 50 participantes.

El certamen reunió a concursantes de dos categorías, Infantil, con 20 niñas y niños de entre 5 y 12 años, y Juvenil y Adultos, donde compitieron 30 participantes de 13 años en adelante.

En la categoría infantil, las y los concursantes conquistaron al público con interpretaciones cargadas de sentimiento, destacando especialmente las canciones rancheras, que recibieron el respaldo de familiares y asistentes.

SEGUNDA CATEGORÍA

Por su parte, en la categoría Juvenil y Adultos, los participantes demostraron su versatilidad al interpretar temas de pop, baladas, música norteña y ranchera, ofreciendo un espectáculo con una amplia variedad de estilos.

Al finalizar las presentaciones, el jurado eligió a 10 finalistas por cada categoría. Los ganadores recibirán un reconocimiento por su participación, además de un premio en efectivo.


Con ello concluirá un certamen que volvió a reunir a decenas de talentos locales y que dejó en claro el nivel vocal de las y los intérpretes duranguenses.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Feria de Durango Concurso de Canto Juvenil, interpretaciones, Infantil,, categoría

               

                
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