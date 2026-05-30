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Realizan cuarta edición de 'Icónica con Causa'

Todo lo recaudado es para beneficio de la asociación Acción Contra el Cáncer.

Realizan cuarta edición de 'Icónica con Causa'

Realizan cuarta edición de 'Icónica con Causa'

DINORA G. SOLÍS
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Con gran éxito y una atmósfera llena de empatía, se llevó a cabo la cuarta edición del evento "Icónica con Causa", una iniciativa que estuvo encabezada por Johanna Herrera e Isaías Sigoña.

El punto de encuentro el Salón Mondän, espacio que abrió sus puertas para recibir a las jumeres dispuestas a sumar esfuerzos por una noble labor.

El evento fue completamente a beneficio de la asociación Acción Contra el Cáncer (ACCA). Durante la mañana, las presentes disfrutaron de un agradable desayuno, marco ideal para estrechar lazos de amistad y conocer más de cerca la invaluable labor, proyectos y apoyo que la Asociación ACCA brinda en la comunidad.

Moda, sorpresas y gran ambiente


El momento cumbre de la reunión llegó con un espectacular desfile de modas que cautivó a las asistentes, gracias a las tendencias presentadas por las marcas Porte Casual, Accesorizate y Nina and Sacs. El impecable estilismo de la pasarela, en maquillaje y peinado, estuvo a cargo del reconocido talento de María de México.


Para cerrar con broche de oro esta productiva mañana, se realizaron diversas dinámicas en las que hubo atractivos regalos y sorpresas para consentir a las invitadas. Sin duda, una fecha en la que la moda, la convivencia y el deseo de ayudar se fusionaron con gran éxito por una excelente causa.








               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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