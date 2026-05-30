Realizan cuarta edición de 'Icónica con Causa'

Con gran éxito y una atmósfera llena de empatía, se llevó a cabo la cuarta edición del evento "Icónica con Causa", una iniciativa que estuvo encabezada por Johanna Herrera e Isaías Sigoña.

El punto de encuentro el Salón Mondän, espacio que abrió sus puertas para recibir a las jumeres dispuestas a sumar esfuerzos por una noble labor.

El evento fue completamente a beneficio de la asociación Acción Contra el Cáncer (ACCA). Durante la mañana, las presentes disfrutaron de un agradable desayuno, marco ideal para estrechar lazos de amistad y conocer más de cerca la invaluable labor, proyectos y apoyo que la Asociación ACCA brinda en la comunidad.

Moda, sorpresas y gran ambiente

El momento cumbre de la reunión llegó con un espectacular desfile de modas que cautivó a las asistentes, gracias a las tendencias presentadas por las marcas Porte Casual, Accesorizate y Nina and Sacs. El impecable estilismo de la pasarela, en maquillaje y peinado, estuvo a cargo del reconocido talento de María de México.

Para cerrar con broche de oro esta productiva mañana, se realizaron diversas dinámicas en las que hubo atractivos regalos y sorpresas para consentir a las invitadas. Sin duda, una fecha en la que la moda, la convivencia y el deseo de ayudar se fusionaron con gran éxito por una excelente causa.