Realizan Foro sobre Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, en Durango

En las instalaciones del Congreso del Estado se llevó a cabo el Foro Jurídico “Lineamientos de los Derechos de las Audiencias”, con el objetivo de propiciar el diálogo en torno a la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de las audiencias.

Dicho foro fue organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C, capítulo Durango, cuyo presidente Daniel Esquivel, destacó la importancia de que este evento se haya llevado a cabo en un momento de discusión jurídica sobre el alcance que debería tener esta regulación. Además de resaltar el interés mostrado por los asistentes en este tema que compete a todos.

De acuerdo con lo expuesto durante el foro, el problema central puede resumirse en una pregunta: ¿hasta dónde puede intervenir el Estado para proteger los derechos de las audiencias sin convertirse en un árbitro del debate público o afectar la libertad de expresión? Esta pregunta fue planteada especialmente por el Doctor en Derecho, Miguel Ángel Rodríguez, quien señaló que el debate no debe analizarse solamente desde una perspectiva política, sino principalmente jurídica.

Hizo un profundo análisis jurídico de los lineamientos así como de aspectos específicos como las sanciones ya que, desde su perspectiva, una norma sancionadora debe establecer claramente cuál es la conducta infractora y cuál es la consecuencia jurídica correspondiente , pues una cláusula demasiado general puede provocar inseguridad jurídica.

Por su parte, el Doctor en Derecho, Gerardo Linden, enfatizó que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son derechos necesariamente incompatibles, sino que por el contrario, deben entenderse como componentes de un mismo sistema constitucional. Además, se refirió al concepto de “información descontextualizada”, que puede generar problemas jurídicos ya que no es sencillo determinar qué cantidad de contexto es jurídicamente suficiente.

INFORMACIÓN DE CALIDAD

Asimismo, en su intervención, la periodista de El Siglo de Durango, Claudia Janeth Barrientos, enfatizó en la importancia de proteger el derecho ciudadano a recibir información de calidad, sin crear mecanismos que puedan convertirse en instrumentos de censura, especialmente en un contexto en el que se enfrenta un panorama hostil para el ejercicio periodístico; además de proponer la inclusión de la alfabetización mediática.

Con base en los planteamientos que se hicieron en el Foro se elaboró un Pliego Estatal de Conclusiones que se integrará a las propuestas que se presenten a nivel nacional.