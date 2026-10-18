Realizan jornada alimentaria en escuela primaria de Durango

Un total de 272 estudiantes de la primaria Mártires de la Educación, ubicada en la colonia Carlos Luna, recibieron apoyos alimentarios durante una jornada realizada con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

La jornada incluyó una charla sobre nutrición a cargo de José Alberto Pérez, presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas de Durango y profesional de la nutrición. Los niños participaron en una sesión de preguntas y respuestas sobre alimentación variada, hidratación y aprovechamiento de los alimentos.

La actividad fue realizada por el diputado local Alejandro Mojica Narváez, quien señaló que la atención a las necesidades alimentarias de la niñez requiere coordinación entre autoridades, escuelas y familias.

La actividad combinó la entrega de apoyos con información sobre hábitos saludables durante la infancia.