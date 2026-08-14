Realizan jornada de estrilización y vacunación para perros y gatos en Río Dorado

Una jornada de bienestar animal, que incluyó esterilizaciones, vacunación y atención veterinaria, se llevó a cabo por autoridades de Salud Municipal para las mascotas de las familias del fraccionamiento Río Dorado de la ciudad de Durango.

La Dirección Municipal de Salud Pública reportó que, en total, durante la brigada se realizaron 30 esterilizaciones, 74 vacunaciones y 68 desparasitaciones.

Para estas acciones se coordinaron con algunas asociaciones, como Huellitas, así como con la iniciativa privada, a través de Coparmex, Red Ambiental y la dependencia de DIF Municipal.

Detallaron que se brindó atención veterinaria, esterilizaciones gratuitas, vacunación antirrábica y desparasitación para las mascotas de las familias que viven en esa zona.

Aseguraron que estas acciones tienen como objetivo fomentar la cultura de la tenencia responsable y contribuir a prevenir la sobrepoblación de perros y gatos.

Se anunció que durante agosto se contempla realizar más de 300 esterilizaciones, con el objetivo de fortalecer las estrategias para el control ético y responsable de la población animal.

Además de acercar los servicios de salud y promover el bienestar animal, se brindó atención médica a los vecinos a través de las Unidades Médicas Móviles.

Las familias pudieron recibir consultas médicas y medicamentos gratuitos del cuadro básico de salud.