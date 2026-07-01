Realizan más de 300 vasectomías sin bisturí durante junio en Durango

La campaña de vasectomía sin bisturí realizada durante junio concluyó con resultados positivos al registrar más de 300 procedimientos, en beneficio del mismo número de familias.

Rafael de la Trinidad Vargas, director de la Clínica del Hombre, informó que durante ese mes se llevaron a cabo tres jornadas intensivas de vasectomías sin bisturí: una en el Centro de Salud No. 1, otra en el Centro de Salud No. 2 y una más en la Clínica del Hombre.

Precisó que tan solo en estas tres jornadas se efectuaron cerca de 200 procedimientos; sin embargo, al sumar las intervenciones realizadas de manera ordinaria durante junio, la cifra superó las 300 cirugías.

El funcionario destacó que cada vez es mayor la participación de los hombres en este método de planificación familiar permanente. Recordó que, en los primeros años de la campaña, eran pocas las personas que solicitaban el procedimiento, pero la demanda ha aumentado de manera constante.

Explicó que este incremento refleja que poco a poco se han ido derribando los tabúes en torno a la vasectomía sin bisturí, además de que existe una mayor conciencia sobre sus beneficios, al tratarse de un método seguro que también reduce la necesidad de que las mujeres recurran a anticonceptivos hormonales.

De la Trinidad Vargas atribuyó este crecimiento al mayor acceso a la información y a la confianza que los hombres han desarrollado hacia este método anticonceptivo.

Finalmente, señaló que, aunque junio estuvo dedicado a fortalecer las campañas intensivas de vasectomía sin bisturí, estos procedimientos continúan realizándose de forma permanente durante todo el año en los centros de salud y en la Clínica del Hombre.