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Realizan misa especial para pedir por una buena temporada de lluvias en Durango

Los habitantes realizan dicha petición para las tierras de cultivo.

Realizan misa especial para pedir por una buena temporada de lluvias en Durango

Realizan misa especial para pedir por una buena temporada de lluvias en Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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La comunidad de San José del Molino llevó a cabo una actividad especial para pedir por una buena temporada de lluvias.

En tal sentido, se organizó una Santa Misa al exterior, pidiendo el socorro de las lluvias para la región.

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de la Col. Hidalgo, está conformada por varias comunidades, tales como la propia Colonia Hidalgo, el 5 de Mayo, Abraham González, 27 de Noviembre, Málaga, San Juan, Calera, Sta. Cruz del Río, Carlos Real, Lázaro Cárdenas, Labor de Guadalupe, El Toboso y San José del Molino, donde hay también tierras de cultivo.

Escrito en: LLUVIAS EN DURANGO SAN JOSÉ DEL MOLINO MISA lluvias, José, Hidalgo,, especial

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