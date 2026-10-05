Realizan necropsias a bebés fallecidos en IMSS Durango

Se están realizando las necropsias necesarias de los bebés que fallecieron en el Hospital de Zona del IMSS entre el 15 y 19 de septiembre, reconoció Fermín Flores Ávula, abogado de las familias, quien además, señaló que ya va el 65 por ciento de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

El representante legal afirmó que hasta el momento existe confianza en el trabajo que realiza el Ministerio Público federal, con el que, dijo, han mantenido comunicación constante para avanzar en las diligencias necesarias dentro de la investigación.

Explicó que ya se realizan necropsias para determinar las causas reales del fallecimiento de los bebés, aunque evitó precisar cuántos de los cinco casos están incluidos en estos procedimientos, debido al respeto hacia los padres de familia.

“Se van a establecer las causas reales del fallecimiento de los bebés”, señaló el abogado, quien agregó que hasta ahora las familias están conformes con los avances registrados por la FGR.

Flores Ávila consideró que corresponde a la propia Fiscalía analizar si existe alguna relación entre los casos ocurridos en Durango y otros eventos similares registrados en otros lugares, así como determinar si existe alguna coincidencia que pudiera estar relacionada con factores como la alimentación u otras circunstancias.

Hasta el momento, agregó, las familias no han tenido conocimiento de alguna intervención de sindicatos que pudiera estar obstaculizando la investigación, por lo que aseguró que el Ministerio Público federal ha podido desarrollar su trabajo sin impedimentos.

MÁS PERSONAS SOLICITAN ASESORÍA

El abogado también informó que, a raíz de este caso, alrededor de cuatro personas se han acercado a la Barra de Abogados para plantear dudas o posibles situaciones relacionadas con la atención recibida en el IMSS.

Precisó que estos casos no son similares a la muerte de los bebés ni existe, hasta ahora, una generalidad entre ellos, sino que se trata principalmente de personas que buscan orientación sobre alguna situación ocurrida dentro de las instituciones del IMSS.

Flores Ávila señaló que estos acercamientos son consecuencia de la preocupación que generó el fallecimiento de los recién nacidos y aclaró que, en los casos recibidos hasta ahora, la intervención de los abogados se ha limitado principalmente a despejar dudas.