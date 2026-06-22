Realizan operativo federal en bodega de la salida a Zacatecas, en Durango

Elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General de la República realizaron la noche de este lunes un operativo en una bodega ubicada en la salida a Zacatecas, en la ciudad de Durango.

El inmueble, de aproximadamente mil metros cuadrados, se encuentra frente a la Unidad de Medicina Familiar número 50 del IMSS, en las inmediaciones del acceso al trazado Milenario 450 y cerca de la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos.

De acuerdo con los primeros reportes, en el interior de la bodega se lleva a cabo un procedimiento ministerial encabezado por personal de la FGR, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la diligencia, las autoridades realizaron el recuento de varias unidades motrices, entre ellas camionetas tipo pick up, un vehículo todoterreno tipo racer sobre una plataforma y aparentemente maquinaria agrícola, además de otros bienes materiales que serán integrados a la investigación correspondiente.

Operativo se suma a acciones recientes en Durango

Este cateo forma parte de una serie de acciones federales que se han registrado en Durango durante las últimas semanas, principalmente después del enfrentamiento ocurrido el pasado 3 de junio en el poblado Praxedis Guerrero Nuevo, donde murió un elemento de la Guardia Nacional.

Desde entonces, se ha observado un mayor despliegue de fuerzas federales en la zona urbana y rural del municipio, con recorridos, revisiones, cateos y aseguramientos de inmuebles presuntamente relacionados con delitos del orden federal.

Entre los puntos intervenidos recientemente se encuentra la Hacienda San Lorenzo, ubicada en la colonia rural Felipe Ángeles; una finca en el poblado El Manzonal; un inmueble señalado como una pequeña fábrica de explosivos en las cercanías de Sebastián Lerdo de Tejada; además de movilizaciones en zonas como Pino Suárez, La Ferrería, El Nayar, El Conejo, El Pueblito y la colonia Luis Echeverría.

En algunos de estos casos, las intervenciones habrían derivado de denuncias ciudadanas sobre presencia de personas armadas, vehículos sospechosos o inmuebles presuntamente vinculados con actividades ilícitas. En otros, se trataría de investigaciones previas de la Fiscalía General de la República que estaban pendientes de ejecución.

Mantienen resguardo en la zona

En el operativo de este lunes participaron elementos del Ejército Mexicano, además de personal especializado que se mantiene en apoyo a las diligencias ministeriales. En el sitio también se observó la presencia de binomios caninos y unidades oficiales que resguardaron el perímetro.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada, debido a que solo un carril permaneció habilitado mientras el personal militar realizaba labores de abanderamiento para evitar accidentes.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si hubo personas detenidas durante este cateo. Tampoco se ha precisado el número total de vehículos o bienes asegurados.

Será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar si los objetos localizados dentro del inmueble tienen relación con algún delito del orden federal, así como de integrar la carpeta de investigación correspondiente.