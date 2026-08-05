Realizan tres donaciones consecutivas de córnea en el IMSS de Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango llevó a cabo tres donaciones consecutivas de córneas, como parte del programa permanente de donación y procuración de órganos y tejidos, acciones que permiten devolver la esperanza de una mejor calidad de vida a pacientes que requieren un trasplante.

“Las procuraciones correspondieron a tres pacientes masculinos, de entre 51 y 65 años, cuyos tejidos fueron enviados a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71, en Torreón, Coahuila, así como al Centro Médico Nacional (CMN) "La Raza", en la Ciudad de México, donde fueron trasplantados de manera exitosa”, señaló Cinthya Marcela Ibarra Aguirre, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante.

Estas procuraciones se realizaron de forma consecutiva, resultado de la coordinación entre el equipo multidisciplinario del IMSS encargado del proceso de donación, lo que permitió preservar y trasladar oportunamente los tejidos para beneficiar a pacientes en espera de un trasplante.

Con estas acciones, el IMSS en Durango suma un total de 15 donaciones de órganos y tejidos durante 2026, con el compromiso institucional de impulsar la cultura de la donación y brindar nuevas oportunidades de vida y bienestar.

Actualmente, las personas receptoras de las córneas permanecen bajo seguimiento especializado en unidades médicas de tercer nivel, donde se evalúa la integración del injerto, la recuperación visual y su evolución clínica posterior al procedimiento.

Entre los beneficios del trasplante de córnea destaca la posibilidad de recuperar hasta el 80 por ciento de la capacidad visual funcional, lo que representa una mejora significativa en la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Además, constituye una alternativa terapéutica efectiva para pacientes con enfermedades corneales degenerativas o de difícil manejo, comentó Ibarra Aguirre.

El trasplante corneal también contribuye a disminuir la discapacidad visual, favorece una reincorporación más temprana a las actividades cotidianas, académicas y laborales, además de reducir la dependencia de terceros.

Al mismo tiempo, fortalece la cultura de la donación de órganos y tejidos, sensibilizando a la población sobre el impacto solidario y humano que tiene este acto altruista.